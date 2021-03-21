Вагітна Даша Квіткова терміново лягла у лікарню: не пологи

Дружина "Холостяка" Микити Добриніна Даша Квіткова, яка чекає від нього дитину, потрапила в лікарню з серйозними болями в спині. Дівчину поклали на стаціонар для лікування. Очікується, що в лікарні вона проведе кілька днів. При цьому знаменитість запевняє, що небезпеки для малюка ніякої немає.
Про причини болів, а також про своє життя в палаті приватної клініки дівчина розповіла Instagram-stories.
Знаменитість поділилася повідомленням про те, що її сильно турбували болі в спині. Саме тоді вона і вирішила звернутися до фахівця. За словами майбутньої мами, після відвідування лікаря у неї виявили ниркову кольку.
Даша Квіткова потрапила в лікарню (фото: instagram.com/stories/kvittkova)
На тлі гострих болів і вагітності дівчина буде проходити лікування в стаціонарі. Зі своїми шанувальниками дівчина вже поділилася видеооглядом палати та розповіла, що попри погане самопочуття намагається не сумувати.
"Відразу скажу, що малюк почуває себе прекрасно, йому ніякої загрози немає", - написала Квіткова в одній з stories.
Даша Квіткова потрапила в лікарню (фото: instagram.com/stories/kvittkova)
У приміщенні, де Даша буде проживати під час лікування, знаходиться дві кімнати з двома плазмами та ванна кімната з душовою кабіною.
Нагадаємо, що раніше дружина Микити Добриніна показала помітно кругленький животик в пікантному боді. Дівчина опублікувала ефектні чорно-білі кадри.
До цього Даша Квіткова відповіла хейтерам з приводу своєї вагітності - користувачі мережі звинуватили дівчину, що вона прагне виглядати "вагітніше", ніж є насправді.