RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Вагітна Даша Квіткова терміново лягла у лікарню: не пологи

Автор: Анна Кисельова

Дружина "Холостяка" Микити Добриніна Даша Квіткова, яка чекає від нього дитину, потрапила в лікарню з серйозними болями в спині. Дівчину поклали на стаціонар для лікування. Очікується, що в лікарні вона проведе кілька днів. При цьому знаменитість запевняє, що небезпеки для малюка ніякої немає.

Про причини болів, а також про своє життя в палаті приватної клініки дівчина розповіла Instagram-stories.

Знаменитість поділилася повідомленням про те, що її сильно турбували болі в спині. Саме тоді вона і вирішила звернутися до фахівця. За словами майбутньої мами, після відвідування лікаря у неї виявили ниркову кольку.

Даша Квіткова потрапила в лікарню (фото: instagram.com/stories/kvittkova)

На тлі гострих болів і вагітності дівчина буде проходити лікування в стаціонарі. Зі своїми шанувальниками дівчина вже поділилася видеооглядом палати та розповіла, що попри погане самопочуття намагається не сумувати.

"Відразу скажу, що малюк почуває себе прекрасно, йому ніякої загрози немає", - написала Квіткова в одній з stories.

Даша Квіткова потрапила в лікарню (фото: instagram.com/stories/kvittkova)

У приміщенні, де Даша буде проживати під час лікування, знаходиться дві кімнати з двома плазмами та ванна кімната з душовою кабіною.

Нагадаємо, що раніше дружина Микити Добриніна показала помітно кругленький животик в пікантному боді. Дівчина опублікувала ефектні чорно-білі кадри.

До цього Даша Квіткова відповіла хейтерам з приводу своєї вагітності - користувачі мережі звинуватили дівчину, що вона прагне виглядати "вагітніше", ніж є насправді.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Микита ДобринінДаша Квиткова
Читайте також
Гаряча матуся: вагітна Даша Квіткова позувала в сексуальному боді
Добринін прокоментував участь в російському "Холостяку": довго думав
Прогноз погоди