Вагітна Даша Квіткова терміново лягла у лікарню: не пологи

Знаменитість поділилася повідомленням про те, що її сильно турбували болі в спині. Саме тоді вона і вирішила звернутися до фахівця. За словами майбутньої мами, після відвідування лікаря у неї виявили ниркову кольку.

Даша Квіткова потрапила в лікарню (фото: instagram.com/stories/kvittkova)

На тлі гострих болів і вагітності дівчина буде проходити лікування в стаціонарі. Зі своїми шанувальниками дівчина вже поділилася видеооглядом палати та розповіла, що попри погане самопочуття намагається не сумувати.

"Відразу скажу, що малюк почуває себе прекрасно, йому ніякої загрози немає", - написала Квіткова в одній з stories.

Даша Квіткова потрапила в лікарню (фото: instagram.com/stories/kvittkova)

У приміщенні, де Даша буде проживати під час лікування, знаходиться дві кімнати з двома плазмами та ванна кімната з душовою кабіною.