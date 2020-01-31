Беременна или наела? Бритни Спирс взволновала фанатов заметно округлившимся животиком

Бритни Спирс, которая в последнее время была занята судебными разбирательствами по поводу опеки детей, наконец вернулась в свой микроблог. Певица запостила новое видео, где в компании своего любимого мужчины занимается йогой. Ролик снят некоторое время назад, на фоне рождественской елки, а потому подпись Бритни оставила соответсвующую: "Когда моя елка все еще стояла... Ха-ха... Ох, как мне ее не хватает! Надеюсь, у вас, ребята, замечательный день... Благослови вас Бог!", – написала звезда.

Бритни засветила округлившиеся формы (фото: instagram.com/britneyspears)

На видео Бритни, как всегда, удивила своей пластикой. Девушка выполняет достаточно сложные асаны, включая "мостик" на локтях, элементы шпагата и стойку на голове… Одета она в черные джинсы со спущенной линией талии, а также ярко-салатный кроп-топ. Волосы звезда собрала в высокий небрежный пучок на затылке, а макияж решила не делать.

Бритни занимается йогой (видео: instagram.com/britneyspears)

Есть на видео и романтичные детали. Бойфренд девушки, который по совместительству и ее фитнес-тренер, часто контролирует правильность выполнения тех или иных упражнений. В этот раз он одобрил старания своей любимой, а потому просто подошел и поцеловал ее в губы. После чего удалился по своим делам.

Обычно живот Спирс идеально плоский (фото: instagram.com/britneyspears)

Поклонники остались в восторге от гибкости и физической подготовки 38-летней поп-принцессы. "Фитнес-икона", "Богиня йоги", "Что за гибкость", – пишут они… Но также не обошли стороной фанаты и тему заметно располневшей фигуры Спирс. Округлившийся животик особенно бросается в глаза на первых секундах видео. "Бритни беременна или просто наела?", – недоумевают подписчики. Что ж, время покажет!