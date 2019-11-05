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Больше движения! Бритни Спирс покорила спортивной фигурой в соблазнительном наряде

Lite » Мода 05.11.2019 - 19:20
Больше движения! Бритни Спирс покорила спортивной фигурой в соблазнительном наряде
Бритни Спирс (фото: instagram.com/britneyspears)

Певица усиленно занимается спортом

Бритни Спирс продолжает демонстрировать спортивный дух, а также точеную фигуру. Девушка выложила в сеть очередное видео с тренировки. В этот раз она выбрала для занятий локацию на природе. «Слава Богу за Мать Природу... Она моя лучшая подруга на данный момент... Моя нормальная рутина йоги и упражнения с весом всегда заставляют меня двигаться! Отличный день», – написала Бритни.

Бритни Спирс за работой (фото: instagram.com/britneyspears)

Певица выполняет как упражнения на гибкость с элементами йоги, классические фитнес-упражнения, так и силовые с гантелями. Выглядит звезда, как всегда, полной энтузиазма и энергии.

Занимается она в соблазнительном наряде – черном топе, открывающем живот, а также в дерзких ультракоротких розовых шортах в крупный черный горох. В дополнение к ним она подобрала оранжевые кроссовки с белами носками. Волосы она заплела в высокий хвост, а макияж оставила «фирменный» – своим smoky Бритни не изменяет даже на тренировках.

Больше движения! Бритни Спирс покорила спортивной фигурой в соблазнительном нарядеКожа должна дышать, считает Бритни (фото: принтскрин instagram.com/britneyspears)

К слову, недавно она впервые за долгое время показала лицо практически без косметики. 37-летняя звезда занимается плаванием, установив свой личный рекорд. Достижениями она похвасталась в микроблоге, прикрепив и ролик.

«Да, я сделала сегодня свой вызов – 60 кругов, и да, это было трудно! Когда я плаваю по кругу по утрам, я затем должна вздремнуть... Вода заставляет меня спать, как ребенок! Кто-нибудь знает о новом бренде кофе? Как бы то ни было... такой сверкающий ослепительный день... солнце такое прекрасное... оно заставляет бассейн так блестеть! P. S.: Извините, я не нанесла косметику, но иногда лицо девушки должно дышать».

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