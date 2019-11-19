Берем пример! 53-летняя Синди Кроуфорд раскрыла секрет стройных ножек (видео)

Синди Кроуфорд (фото: instagram.com/cindycrawford)

Культовая модель раскрывает секреты красоты

Синди Кроуфорд, отметившая в прошлом году 53-летие, выглядит по-прежнему молодой и стройной. И дело не только в генетике, хотя и здесь ей повезло, доказательство тому – недавний выход на публику вместе с мамой и дочерью. Звезда просто обожает активный образ жизни! Культовая модель 90-х регулярно посещает спортзал, где делает упражнения с весьма впечатляющими гантелями. Дома обожает практиковать приседания, отжимания и прочие несложные, но действенные упражнения. И даже в отпуске не дает себе передышки.

Синди в Малибу (фото: instagram.com/cindycrawford)

Так, сейчас Синди находится на отдыхе в Малибу. И вместе с роскошными видами, соблазнительными фото с летних нарядах на фоне моря и фото с друзьями в ее микроблоге появляются и видео спортивного характера.

Синди обожает пляжные снимки (фото: instagram.com/cindycrawford)

Так, несколько часов назад Синди продемонстрировала, в чем секрет ее стройных ножек. Модель устроила себе традиционную утреннюю пробежку по побережью. На Кроуфорд надеты серые легинсы, белая футболка и бордового оттенка свитшот, на ногах у нее стильные и удобные кроссовки, в ушах – любимые треки. Дополняет же идеальную фитнес-картинку шум прибоя, солнце и яркие краски. Так и хочется последовать примеру знаменитой красотки!

Синди на пробежке (видео: instagram.com/cindycrawford)

Что ж, неудивительно, что она до сих пор снимается в откровенных фотосессиях. К примеру, недавно Синди взбудоражила сеть соблазнительным кадром. Она позирует в аквариуме в белом платье, демонстрируя стройные ноги, точеные руки и пышную грудь. Съемка приурочена к выпуску нового CR Fashion Book, и модель в посте дала понять, что скоро ее можно будет увидеть полностью.