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Пора за работу: Синди Кроуфорд показала, как трудится над фигурой

Lite » Красота 20.08.2019 - 20:32
Пора за работу: Синди Кроуфорд показала, как трудится над фигурой
Синди Кроуфорд со своим супругом (фото: instagram.com/cindycrawford)

Легендарная супермодель выложила новое видео из спортзала

Синди Кроуфорд любит демонстрировать свое совершенное тело. Недавно 54-летняя красавица показала фото в купальнике. Стройные ноги, подкачанный пресс, рельефные мышцы… Выглядит она отлично. И как давно известно, такая форма – не просто выигрыш в генетическую лотерею. И не только результат увлечением фитнесом в юности. Над фигурой звезда до сих пор работает усердно, не жалея сил и времени.

Пора за работу: Синди Кроуфорд показала, как трудится над фигуройПора за работу: Синди Кроуфорд показала, как трудится над фигуройСинди в компании мужа и друзей (фото: instagram.com/cindycrawford)

Недавно они с семьей отдыхали на озере. Синди выкладывала в сеть живописные виды, прогулки с родными и пикники с разнообразными закусками и напитками. Теперь настало время вернуться к графику с регулярными занятиями. Несколько часов назад в ее микроблоге появилось новое видео из спортзала.

Модель трудится над фигурой (видео: instagram.com/cindycrawford)

Супермодель 90-х делает приседания, опираясь спиной о гимнастический мяч. Одета она в серые легинсы и черный спортивный топ. Волосы собраны в хвост, минимум макияжа, все внимание – на правильном выполнении упражнений. Контролирует их знаменитый звездный тренер Сара Хагамен. Которая, кстати, уточнила на своей странице, что Кроуфорд делала целых три захода по 10 таких приседаний.

Пора за работу: Синди Кроуфорд показала, как трудится над фигуройСинди в отличной форме! (фото: instagram.com/cindycrawford)

Что ж, результат того стоит! Чтобы его закрепить, Синди давно пересмотрела свой рацион. Она отказалась от кофе, мучного, сладкого и тяжелых жирных блюд. Зато овощи и фрукты всегда на ее столе в изобилии. Причем выращивать их супермодель любит сама. Пару лет назад она обустроила участок на даче, где садит помидоры, огурцы, зелень и другие необходимые хозяйке «запасы». Об этом она сама сообщила своим поклонникам, показав живописное фото с грядки.

Пора за работу: Синди Кроуфорд показала, как трудится над фигуройМодель за здоровый образ жизни (фото: instagram.com/cindycrawford)

Кстати, идеальной формой может похвастаться и коллега Синди по подиуму – Клаудиа Шиффер. 48-летняя звезда недавно украсила обложку глянца. Для провокационной фотосесии она полностью разделась, продемонстрировав миру, что годы не властны над ее фигурой. Компанию ей составила и 51-летняя Стефани Сеймур.

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