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Белый верх, черный низ: Джамала восхитила осенним образом в стиле кэжуал

Среда 02 сентября 2020 11:32
Белый верх, черный низ: Джамала восхитила осенним образом в стиле кэжуал
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Автор: Марина Настевич

В День знаний певица вспомнила школьные годы

Джамала довольно быстро вернула форму после рождения второго сына и окунулась в активную жизнь. Певица вновь начала выступать и радовать поклонников яркими и стильными появлениями. Так, в День знаний 1 сентября артистка похвасталась ультрастильным образом в стиле кэжуал.

На фото звезда запечатлена в стильных черных кюлотах и трендовой джинсовой рубашке оверсайз белого цвета. Не обошлось и без оригинальных деталей - Джамала примерила модные шлепанцы с квадратным носком и солнцезащитные очки с оригинальной оправой.

Исполнительница позировала на фоне городских пейзажей со стрит артом.

Белый верх, черный низ: Джамала восхитила осенним образом в стиле кэжуалБелый верх, черный низ: Джамала восхитила осенним образом в стиле кэжуал

Джамала покорила стильным осенним аутфитом с кюлотами (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Білий верх, чорний низ. З першим днем вас!" - подписала кадры певица.

Она также вспомнила о школьных годах и любимых смешных фразах учителей.

Пользователи сети также принялись делиться воспоминаниями, а заодно и восхищаться луком артистки.

  • Шлепки огонь
  • Які у вас шльопки! Отпад!
  • Дуже гарна
  • Ну чтоооо за малышка такая
  • 100 - соточка
  • Чудовий образ
  • Як першокласниця!
  • Красотка

Ранее Джамала откровенно рассказала о воспитании сыновей и трудностях, с которыми она столкнулась.

А еще Джамала растрогала нежными кадрами с мужем и сыновьями из семейной фотосессии.

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