Белая королева: Тина Кароль в откровенном платье завела Дана Балана на Голосі країни 10

Тина Кароль не устает разжигать бурную фантазию своих поклонников - так, недавно певица разоткровенничалась о том, был ли у нее когда-то роман с...женщиной. А в новом выпуске шоу Голос країни 10, в котором уже начался этап вокальных боев, вновь подкинула огня в давно гуляющие слухи о своих романтических отношениях с коллегой по судейским креслам Даном Баланом. Тина предстала в выпуске в роскошном и соблазнительном образе, за который ее тут же окрестили "белой королевой".

Артистка выбрала для эфира облегающее белоснежное платье от грузинского дизайнера David Koma. Ассиметричный вырез в районе груди акцентировал внимание на аппетитном бюсте звезды.

Она дополнила лук белыми босоножками на шпильке, а волосы собрала в элегантный пучок. К слову, на этот раз Кароль отказалась от любимой красной помады и отдала предпочтение нюдовому оттенку.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Не обошлось и без романтики - так, участники команды Дана Балана вместе со своим тренером подготовили сюрприз для Тины.

Победитель проекта "Голос. Діти" Роман Сасанчин и сельский блогер Сергей Клейнис исполнили хит певицы "Не дощ" в необычной аранжировке.

"Эта песня - подарок от Дана для Тины, и мы споем ее так, что она просто растает и поймет, как Дан ее любит", - сказали ребята перед выходом на сцену, назвав себя "настоящими амурчиками".

Также Роман Сасанчин сказал, что этой песней они с Сергеем хотели показать, какие у Дана к Тине есть "настоящие и сильные чувства". "Они помогли тебе признаться", - обратилась Кароль к Балану.

Тот в свою очередь и вовсе всех поразив, намекнув на свадьбу.

"Белая королева уже практически в моих руках. Малая, когда с батькой будем знакомиться? Я уже подготовился, приготовил речь, подарки. Все есть, мы приходим и просим замуж девушку", – заинтриговал Дан.

Украинская поп-дива, в свою очередь, поддержала шутку коллеги, но отметила, что "не так быстро все складывается".

Фото: Тина Кароль (instagram.com/_fantina)

А во время выступления другой пары участников Тина и Дан устроили страстные танцы и обнимашки.

Видео: Тина Кароль и Дан Балан (instagram.com/_fantina)

Поклонники пришли в восторг от "химии" между артистами, а также оставили множество комплиментов эффектному наряду Тины.

"Белая Королева, что вы творите с Дракулой? Вам его не жалко". - поинтересовались фолловеры.

Напомним, что ранее Тина Кароль вызвала фурор соблазнительным луком в алом платье с экстремальным декольте.