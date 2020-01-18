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Біжить по хвилях: дружина MONATIK'а засвітила апетитні форми на Мальдівах

Lite » Новини шоу-бізнесу 18.01.2020 - 21:48
Біжить по хвилях: дружина MONATIK'а засвітила апетитні форми на Мальдівах
Ірина Монатік (фото: instagram.com/irinamonatik)

Зіркова пара проводить відпустку на Мальдівах

Популярний український співак Дмитро Монатік, який більш відомий як MONATIK, насолоджується відпусткою разом з родиною на Мальдівських островах. Відпочинок артист проводить разом з дружиною Іриною і двома синами. При цьому на відпочинку вони відсвяткували день народження молодшого сина Платона, який був 12 січня.

Ірина любить публікувати нові барвисті фотографії з відпочинку. Нещодавно вона похвалилася спокусливою фігурою в купальнику. На цей раз вона виставила фото, на якому позує на березі в червоному купальнику. Новий знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Та, що біжить по хвилях... і мріям..." - підписала знімок щаслива дівчина.

Біжить по хвилях: дружина MONATIK'а засвітила апетитні форми на Мальдівах

Дружина MONATIK'а Ірина (фото: instagram.com/irinamonatik)

Користувачі мережі також оцінили цю фотографію.

  • Як красиво... Вигляд просто захоплюючий і серед нього ви яскрава і неповторна;
  • Щастя біжить;
  • Вогонь;
  • Дуже красиво;
  • Рятівниця Малібу;
  • Дуже красива.

Біжить по хвилях: дружина MONATIK'а засвітила апетитні форми на Мальдівах

Біжить по хвилях: дружина MONATIK'а засвітила апетитні форми на Мальдівах

Біжить по хвилях: дружина MONATIK'а засвітила апетитні форми на Мальдівах

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, що MONATIK показав обличчя молодшого сина в день його народження. Співак зізнався, що сумує за синами Данилом і Платоном, якщо довго їх не бачить. Артист намагається по можливості брати їх з собою в поїздки. При цьому понеділок співак оголосив сімейним днем.

Раніше він ніколи не показував обличчя синів і завжди фотографував їх зі спини. Але на знімку дитина ще зовсім маленька. Турботливий батько обережно тримає сина на руках і посміхається.

Життя в раю: MONATIK зачарував емоційними фото з сімейного відпочинку Наш скарб: дружина MONATIK'а зворушила сімейним щастям в райському місці
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