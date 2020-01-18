Біжить по хвилях: дружина MONATIK'а засвітила апетитні форми на Мальдівах

Ірина Монатік (фото: instagram.com/irinamonatik)

Зіркова пара проводить відпустку на Мальдівах

Популярний український співак Дмитро Монатік, який більш відомий як MONATIK, насолоджується відпусткою разом з родиною на Мальдівських островах. Відпочинок артист проводить разом з дружиною Іриною і двома синами. При цьому на відпочинку вони відсвяткували день народження молодшого сина Платона, який був 12 січня.

Ірина любить публікувати нові барвисті фотографії з відпочинку. Нещодавно вона похвалилася спокусливою фігурою в купальнику. На цей раз вона виставила фото, на якому позує на березі в червоному купальнику. Новий знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Та, що біжить по хвилях... і мріям..." - підписала знімок щаслива дівчина.

Дружина MONATIK'а Ірина (фото: instagram.com/irinamonatik)

Користувачі мережі також оцінили цю фотографію.

Як красиво... Вигляд просто захоплюючий і серед нього ви яскрава і неповторна;

Щастя біжить;

Вогонь;

Дуже красиво;

Рятівниця Малібу;

Дуже красива.

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, що MONATIK показав обличчя молодшого сина в день його народження. Співак зізнався, що сумує за синами Данилом і Платоном, якщо довго їх не бачить. Артист намагається по можливості брати їх з собою в поїздки. При цьому понеділок співак оголосив сімейним днем.

Раніше він ніколи не показував обличчя синів і завжди фотографував їх зі спини. Але на знімку дитина ще зовсім маленька. Турботливий батько обережно тримає сина на руках і посміхається.