И снова баскетболист: все, что нужно знать о новом парне Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер – одна из самых скрытных сестер популярной телединастии – похоже, наконец наладила личную жизнь. 24-летняя модель всегда тщательно скрывала свои отношения от посторонних. О прошлом романе звезды известно немного – девушка встречалась с баскетболистом Беном Симмонсом, игроком команды «Филадельфия Севенти Сиксерс». Знаменитую красавицу периодически заставали на поле среди болельщиков. Тем не менее, пара никогда не говорила открыто о своей любви. А в последнее время в сети появились слухи, что они и вовсе расстались. Более того – знойная красотка уже успела найти парню замену.

Кендалл любит спортсменов (фото: instagram.com/kendalljenner)

Как уверяет инсайдер, новым бойфрендом Кендалл стал 23-летний Девин Букер, выступающий за клуб НБА «Финикс Санз». Впрочем, Дженнер пока что не спешит придавать огласку этим отношениям. Более тот – и сама не считает это чем-то серьезным. «Они встречаются, но речь пока не идет о серьезных отношениях. Вокруг нее крутится столько мужчин, что это просто безумие», – заявил все тот же приближенный к Кендалл очевидец.

Известно, что молодые люди знакомы уже около двух лет и ранее их связывали исключительно дружеские отношения. Впервые слухи о чем-то большем между Кендалл и Девином появились в апреле. Пару часто стали встречать вместе. Поскольку знаменитая модель тогда состояла в отношениях с Беном, хейтеры отпускали шутки, что он «подарил» ее Девину.

Кендалл окружает море поклонников (фото: instagram.com/kendalljenner)

Кендалл старалась пресекать любые язвительные замечания на эту тему. Так как ранее с Букером встречалась ее младшая сестра Кайли Дженнер. А к тому же сама она никак не рассматривала возможность подобного поворота событий. Разумеется, сейчас девушка также хранит молчание. Что ж, Кендалл знает, как сделать личную жизнь действительно личной.