І знову баскетболіст: все, що потрібно знати про нового хлопця Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер – одна з найбільш таємничих сестер популярної телединастии – схоже, нарешті налагодила особисте життя. 24-річна модель завжди ретельно приховувала свої стосунки від сторонніх. Про минулі романі зірки відомо небагато – дівчина зустрічалася з баскетболістом Беном Сіммонсом, гравцем команди «Філадельфія Севенті Сиксерс». Знамениту красуню періодично заставали на полі серед вболівальників. Тим не менш, пара ніколи не говорила відкрито про свою любов. А останнім часом у мережі з'явилися чутки, що вони розлучилися. Більше того – спекотна красуня вже встигла знайти хлопцеві заміну.

Кендалл любить спортсменів (фото: instagram.com/kendalljenner)

Як запевняє інсайдер, новим бойфрендом Кендалл став 23-річний Девін Букер, який виступає за клуб НБА «Фінікс Санз». Втім, Дженнер поки що не поспішає надавати розголосу цим відносинам. Більше того – і сама не вважає це чимось серйозним. «Вони зустрічаються, але поки не йдеться про серйозні стосунки. Навколо неї крутиться стільки чоловіків, що це просто безумство», – заявив все той же наближений до Кендалл очевидець.

Відомо, що молоді люди знайомі вже близько двох років і раніше їх пов'язували виключно дружні стосунки. Вперше чутки про щось більше між Кендалл і Девіном з'явилися в квітні. Пару часто стали зустрічати разом. Оскільки знаменита модель тоді полягала у відносинах з Беном, хейтери відпускали жарти, що він «подарував» її Девину.

Кендалл оточує море прихильників (фото: instagram.com/kendalljenner)

Кендалл намагалася припиняти будь-які в'їдливі зауваження на цю тему. Так як раніше з Букером зустрічалася її молодша сестра Кайлі Дженнер. А до того ж сама вона ніяк не розглядала можливість такого повороту подій. Зрозуміло, зараз дівчина також зберігає мовчання. Що ж, Кендалл знає, як зробити особисте життя дійсно особистим.