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Бархатный сезон: Катя Осадчая в ярком платье прогулялась по Одессе

Lite » Новости шоу-бизнеса 08.09.2019 - 18:32
Бархатный сезон: Катя Осадчая в ярком платье прогулялась по Одессе
Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Ведущая насладилась теплым осенним деньком у моря

Катя Осадчая успела несколько раз побывать в отпуске этим летом, осенью же телеведущая вернулась к активной работе. Она, как обычно, посещает все интересные светские события страны и восхищает стильными и элегантными образами - так, шоувумен удивила сеть экстравагантным головным убором на одном из показов Ukrainian Fashion Week. А сейчас Катя отправилась в Одессу - по работе, но нашла также немного времени для прогулки по живописному городу.

Осадчая поделилась красочными кадрами на своей странице в Instagram. Ведущая наслаждалась теплым осенним днем у моря, а для прогулки выбрала эффектное ярко-желтое платье миди, украшенное цветочным принтом.

Бархатный сезон: Катя Осадчая в ярком платье прогулялась по Одессе

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Стильный лук она дополнила босоножками на низком ходу и солнцезащитными очками.

Бархатный сезон: Катя Осадчая в ярком платье прогулялась по Одессе

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

"Продовженння літа! 8 вересня. нехай осінь буде такою!" - прокомментировала кадры Осадчая.

Бархатный сезон: Катя Осадчая в ярком платье прогулялась по Одессе

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Фолловеры ведущей засыпали ее восхищенными отзывами, отмечая впечатляющий наряд и красочный фон снимков.

  • Замечательные фотографии
  • Катерина, дивлюсь на вас i радуюсь життю
  • Розкішне плаття. Хто виробник? Вам дуже личить.
  • Як гарно
  • Краса
  • Плаття розкішне! Це український виробник?
  • Ох той вітер

Бархатный сезон: Катя Осадчая в ярком платье прогулялась по Одессе

Скриншот комментариев (instagram.com/kosadcha)

Напомним, Катя Осадчая показала стильный выход в свет в компании мужа Юрия Горбунова.

Ранее сообщалось о том, что Катя Осадчая оригинально попрощалась с летом. При этом этим летом она позволила себе настоящий релакс.

Отпадная шляпка! Смелая Катя Осадчая удивила сеть экстравагантным аксессуаром Вышли в люди: стильные Осадчая и Горбунов засветились на Ukrainian Fashion Week
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