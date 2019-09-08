Бархатный сезон: Катя Осадчая в ярком платье прогулялась по Одессе

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Ведущая насладилась теплым осенним деньком у моря

Катя Осадчая успела несколько раз побывать в отпуске этим летом, осенью же телеведущая вернулась к активной работе. Она, как обычно, посещает все интересные светские события страны и восхищает стильными и элегантными образами - так, шоувумен удивила сеть экстравагантным головным убором на одном из показов Ukrainian Fashion Week. А сейчас Катя отправилась в Одессу - по работе, но нашла также немного времени для прогулки по живописному городу.

Осадчая поделилась красочными кадрами на своей странице в Instagram. Ведущая наслаждалась теплым осенним днем у моря, а для прогулки выбрала эффектное ярко-желтое платье миди, украшенное цветочным принтом.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Стильный лук она дополнила босоножками на низком ходу и солнцезащитными очками.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

"Продовженння літа! 8 вересня. нехай осінь буде такою!" - прокомментировала кадры Осадчая.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Фолловеры ведущей засыпали ее восхищенными отзывами, отмечая впечатляющий наряд и красочный фон снимков.

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Скриншот комментариев (instagram.com/kosadcha)

Напомним, Катя Осадчая показала стильный выход в свет в компании мужа Юрия Горбунова.

Ранее сообщалось о том, что Катя Осадчая оригинально попрощалась с летом. При этом этим летом она позволила себе настоящий релакс.