Как Барби: жена Николая Тищенко блеснула точеной фигурой в платье Dolce & Gabbana

Алла Барановская (фото: instagram.com/allabonya)

Супруга ресторатора показала спортивные формы

Алла Барановская поделилась с поклонниками очередным ярким моментом своей жизни. При этом – стильным моментом. Так, вместе со своим супругом, ресторатором Николаем Тищенко, большой компанией Барановская посетила яркую вечеринку в одном из столичных ресторанов. Однако внимание поклонников Аллы привлек именно ее стильных выход.

На своей instagram-страничке Барановская опубликовала фото, на котором позирует в роскошном платье из новой коллекции Dolce & Gabbana. С узнаваемым флористическим принм, гипюровыми вставками, приталенным силуэтом платье выгодно подчеркнуло спортивную фигуру модного блогера.

При этом забавно, что на фото Алла не позирует на камеру, а сосредоточена на развлечении, а именно – на фокуснике.

"Вчера был прекрасный итальянский ужин. Я как дитё)) Никогда не понимаю, как делают все фокусы", - подписала снимок Барановская.

Алла Барановская (фото: instagram.com/allabonya)

Подписчики Аллы поспешили оставить восторженные отзывы под ее новым фото. Интересно, что некоторые заметили деталь на руке Барановской, а именно – тату.

"А что означает тату на запястье?"

"David:) но оно ужасно поплыло, буду сводить)) ошибка характера", - объяснила Барановская.

Аллочка, очень красивое платье!

Платье, Алла! Как же тебе идет!

Платье - агонь!

Вы как всегда: красиво и женственно!

Плаття супер, талія, груди! Підкреслено всі шикарні форми жіночності, як барбі!

Такая тоненькая!

Отлично платье сидит!

Какая красотка вы здесь!!! Вам невероятно идёт этот образ!!! Bella ;)

Какой у Вас красивый образ, очень хочется ещё фото увидеть!

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Отметим, что в разделе сториз Барановская уже опубликовала несколько видео из самолета. Но пока что блогер не признается, куда именно улетает – держит интригу. К слову, до этого Алла уже писала подписчикам, что хочет отдохнуть.

"У меня физически не хватает времени и сил посещать публичные мероприятия. Спасибо большое всем, кто приглашает. Прошу никого не обижаться, но я отказалась от всех поездок, ивентов, съемок, интервью и тд. Пауза на три месяца. Беру летние каникулы. Увы, я правда не понимаю, как успевать хотя бы 20% из всего что я хочу. У меня не получается вообще", - сообщила как-то Барановская.

Напомним, до этого Алла Барановская отпраздновала день рождения Николая Тищенко в полупрозрачном наряде.