Банкет в Букингемском дворце: как Елизавета II встречала гостей

На официальной части встречи Елизавета была в одном наряде. а на банкете - в другом

23 октября в Великобритании на территории Букингемского дворца проводили банкет. Торжественное мероприятие устроили в честь официального визита на туманный альбион короля Нидерландов Виллема-Александра и королевы Максимы. Видео и фото с банкета были опубликованы в Twitter, в официальном аккаунте британской королевской семьи "RoyalFamily".

В столице Великобритании Лондоне 23 и 24 октября гостили представители престола Нидерландов. Визит завершился пышным банкетом в Букингемском дворце, где присутствовали королева Великобритании Елизавета II, ее сын принц Чарльз со своей женой Камиллой Паркер, а также принц Уильям и Кейт Миддлтон. Обе королевы – королева Елизавета и королева Максима, как и полагается, надели королевские тиары. На банкете британская королева появилась в ярком фиолетовом наряде.

Муж королевы Елизаветы, принц Филипп отсутствовал на банкете.

Скриншоты постов аккаунта (twitter.com/RoyalFamily)

'Over the many hundreds of years of our shared history, there are few nations who are able to claim a closer bond.'

Watch The Queen's speech at last night's State Banquet held in honour of the visiting King and Queen of The Netherlands at Buckingham Palace. #NetherlandsStateVisit pic.twitter.com/JfbTafS37Q