ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Банкет в Букингемском дворце: как Елизавета II встречала гостей

Lite » Звезды 24.10.2018 - 18:28
Коллаж (РБК-Украина)
Коллаж (РБК-Украина)

На официальной части встречи Елизавета была в одном наряде. а на банкете - в другом

23 октября в Великобритании на территории Букингемского дворца проводили банкет. Торжественное мероприятие устроили в честь официального визита на туманный альбион короля Нидерландов Виллема-Александра и королевы Максимы. Видео и фото с банкета были опубликованы в Twitter, в официальном аккаунте британской королевской семьи "RoyalFamily".

В столице Великобритании Лондоне 23 и 24 октября гостили представители престола Нидерландов. Визит завершился пышным банкетом в Букингемском дворце, где присутствовали королева Великобритании Елизавета II, ее сын принц Чарльз со своей женой Камиллой Паркер, а также принц Уильям и Кейт Миддлтон. Обе королевы – королева Елизавета и королева Максима, как и полагается, надели королевские тиары. На банкете британская королева появилась в ярком фиолетовом наряде.

Муж королевы Елизаветы, принц Филипп отсутствовал на банкете.

Банкет в Букингемском дворце: как Елизавета II встречала гостей

Банкет в Букингемском дворце: как Елизавета II встречала гостей

Скриншоты постов аккаунта (twitter.com/RoyalFamily)

Видео (twitter.com/RoyalFamily)

К слову, Кейт Миддлтон поразила своим нарядом на банкете в Букингемском дворце.

Напомним, ранее мы писали о том, что принц Уильям рассказал, что его старший сын увлекся балетом и считает, что талант к хореографии он унаследовал от бабушки, принцессы Дианы.

А также мы сообщали о том, что сестра Кейт Миддлтон Пиппа родила своего первенца.

Видео: РБК-Украина

 

Новости Украины ВеликобританияЕлизавета IIБукингемский дворецбанкет
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь