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Банкет в Букінгемському палаці: як Єлизавета II зустрічала гостей

Lite » Зірки 24.10.2018 - 18:28
Колаж (РБК-Україна)
Колаж (РБК-Україна)

На офіційній частині зустрічі Єлизавета була в одному вбранні. а на банкеті - в іншому

23 жовтня у Великобританії на території Букінгемського палацу проводили бенкет. Урочистий захід влаштували в честь офіційного візиту на туманний альбіон короля Нідерландів Віллема-Олександра і королеви Максими. Відео і фото з бенкету були опубліковані в Twitter, в офіційному акаунті британської королівської сім'ї "RoyalFamily".

У столиці Великобританії Лондоні 23 і 24 жовтня гостювали представники престолу Нідерландів. Візит завершився пишним бенкетом в Букінгемському палаці, де були присутні королева Великобританії Єлизавета II, її син принц Чарльз з дружиною Каміллою Паркер, а також принц Вільям і Кейт Міддлтон. Обидві королеви – королева Єлизавета і королева Максима, як і годиться, наділи королівські тіари. На банкеті британська королева з'явилася в яскравому фіолетовому вбранні.

Чоловік королеви Єлизавети, принц Філіп був відсутній на бенкеті.

Банкет в Букінгемському палаці: як Єлизавета II зустрічала гостей

Банкет в Букінгемському палаці: як Єлизавета II зустрічала гостей

Скріншоти постів облікового запису twitter.com/RoyalFamily)

Відео (twitter.com/RoyalFamily)

До речі, Кейт Міддлтон вразила своїм вбранням на банкеті в Букінгемському палаці.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що принц Вільям розповів, що його старший син захопився балетом і вважає, що талант до хореографії він успадкував від бабусі, принцеси Діани.

А також ми повідомляли про те, що сестра Кейт Міддлтон Піппа народила свого первістка.

Відео: РБК-Україна

Новини України ВеликобританияЄлизавета IIБукингемский дворецбанкет
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