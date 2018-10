Банкет в Букінгемському палаці: як Єлизавета II зустрічала гостей

На офіційній частині зустрічі Єлизавета була в одному вбранні. а на банкеті - в іншому

23 жовтня у Великобританії на території Букінгемського палацу проводили бенкет. Урочистий захід влаштували в честь офіційного візиту на туманний альбіон короля Нідерландів Віллема-Олександра і королеви Максими. Відео і фото з бенкету були опубліковані в Twitter, в офіційному акаунті британської королівської сім'ї "RoyalFamily".

У столиці Великобританії Лондоні 23 і 24 жовтня гостювали представники престолу Нідерландів. Візит завершився пишним бенкетом в Букінгемському палаці, де були присутні королева Великобританії Єлизавета II, її син принц Чарльз з дружиною Каміллою Паркер, а також принц Вільям і Кейт Міддлтон. Обидві королеви – королева Єлизавета і королева Максима, як і годиться, наділи королівські тіари. На банкеті британська королева з'явилася в яскравому фіолетовому вбранні.

Чоловік королеви Єлизавети, принц Філіп був відсутній на бенкеті.

Скріншоти постів облікового запису twitter.com/RoyalFamily)

'Over the many hundreds of years of our shared history, there are few nations who are able to claim a closer bond.'

Watch The Queen's speech at last night's State Banquet held in honour of visiting the King and Queen of The Netherlands at Buckingham Palace. #NetherlandsStateVisit pic.twitter.com/JfbTafS37Q