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Унаследовал от бабушки: принц Уильям рассказал о необычном таланте своего сына

Lite » Звезды 24.10.2018 - 10:05
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Принц Джордж унаследовал от принцессы Дианы любовь к большому искусству

Герцог Кембриджский принц Уильям рассказал о необычном увлечении своего сына, принца Джорджа. Об этом сообщает издание Daily Mail.

О своем сыне принц Уильям говорил на встрече с британскими подростками, которая произошла недавно. В разговоре дети поведали герцогу Кембриджскому о своих увлечениях. А он рассказал, что его старший сын Джордж увлекся танцами.

Принц Уильям отметил, что Джордж почти не приводит время за компьютером, и не увлекается компьютерными играми, как его сверстники. Принц Джордж всерьез занялся классическим балетом.

"Джордж увлекся танцами, и с большим удовольствием спешит на эти уроки!" — рассказал принц Уильям.

Он отметил, что школа Thomas’s Battersea, где учится Джордж, способствует развитию талантов своих учеников, в том числе и занятиями хореографией. Мальчик еженедельно посещает 35-минутные уроки по балету.

Герцог Кембриджский признался, что у него нет склонности к танцам, а любовь к хореографии мальчик скорее всего унаследовал от своей бабушки, принцессы Дианы.

По словам принца Уильяма, она очень любила танцевать и рассказал британским подросткам о том, как ей удалось станцевать на приеме в Белом доме в паре с Джоном Траволтой.

Кстати, ранее мы писали о том, что Кейт Миддлтон рассказала о любимом хобби своих детей.

А также мы рассказывали о том, как няня принца Джорджа и принцессы Шарлотты оконфузилась на свадьбе.

Видео: РБК-Украина

Новости Украины Принц Уильямпринц Джорджпринцесса Диана
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