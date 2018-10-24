Как королева: Кейт Миддлтон поразила своим нарядом на банкете в Букингемском дворце

На герцогине Кембриджской были украшения из шкатулки принцессы Дианы
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон посетила мероприятие в Букингемском дворце и затмила всех присутствующих дам своим королевским образом. Соответствующие фотографии опубликованы на странице The royal family в Instagram.
Мероприятие, которое посетила Кейт Миддлтон, было посвящено визиту короля Нидерландов Уиллема-Александра и королевы Максимы в Великобританию. Гостей в Букингемском дворце встречала сама Елизавета II. После этого была организована экскурсия, а потом – праздничный банкет.
Скриншот фото (instagram.com/theroyalfamily)
Для мероприятия герцогиня Кембриджская выбрала роскошное голубое платье от бренда Alexander McQueen. Оно было длинное, с открытыми плечами и пышной юбкой. Голову Кейт Миддлтон украшала массивная тиара, а на шее красовалось длинное жемчужное колье с бриллиантами. Известно, что ранее это колье принадлежало королеве Александре.
Довершила свой образ герцогиня Кембриджская серьгами с бриллиантами и жемчугом из шкатулки принцессы Дианы. В руках у супруги принца Уильяма был маленький блестящий клатч.
Скриншот фото (instagram.com/theroyalfamily)
Напомним, ранее мы писали о том, что принц Уильям рассказал, что его старший сын увлекся балетом и считает, что талант к хореографии он унаследовал от бабушки, принцессы Дианы.
А также мы сообщали о том, что сестра Кейт Миддлтон Пиппа родила своего первенца.
Видео: РБК-Украина