Балерина Екатерина Кухар в пижаме прогулялась по самому счастливому месту на Земле

Отдых в США балетной пары Акатерины Кухар и Александра Стоянова продолжается, за несколько недель звездная семья успела посетить разные города заморской страны. Они понежились на теплых пляжах Лос-Анджелеса, заглянули в Лас-Вегас, очаровывались захватывающими видами Большого Каньона и теперь решили вспомнить детство - отправились в американский Диснейленд.

Фото: Екатерина Кухар с супругом Александром Стояновым (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"Disneyland - страна волшебства! Страна самых ярких и искренних эмоций не только детей, но и взрослых!" - написала знаменитая балерина на своей странице в Instagram под совместным фото с мужем на фоне волшебного замка.

Фото: Екатерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"В прошлом году Instagram подвел итоги года и назвал парк @disneyland - самым счастливым местом на Земле! И это наверняка ТАК! Ведь мы все родом из детства и когда есть возможность вновь окунуться в него, срабатывает что-то такое внутри, что эйфория захватывает тебя всецело …" - поделилась знаменитость своими впечатлениями.

Фото: Екатерина Кухар с Чубакой (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Для прогулки по парку Екатерина выбрала довольно необычный наряд — костюм в пижамном стиле глубокого синего цвета с озорным принтом в разноцветные божьи коровки, который придал сказочного настроения ее образу и намекнув, что подобные чудеса могут происходить только в сновидениях.

"И ты - уже не ты взрослый, и всё вокруг, как сказочный сон, который ты с жадностью впитываешь, боясь проснуться и нарушить хрупкую иллюзорность фантазий смешанную с реалиями происходящего", - дополнила она свой пост.

Фото: Екатерина Кухар с подругой (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Стоит отметить, что Екатерина умеет удивить своих фолловеров красочными фото из путешествий. Так, она очаровала подписчиков пестрыми ангельскими крыльями на вершине небоскреба.

А еще Екатерина Кухар очаровала невероятно эффектным фото в стильном сафари-образе на фоне Большого Каньона.

Также знаменитая балерина не скрывает, какие мужчины ее вдохновляют и возбуждают.