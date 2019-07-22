"Балдею от нее": Тоня Матвиенко очаровала милым видео с дочкой

Известная певица и счастливая мама двух дочерей Тоня Матвиенко с удовольствием делится в сети яркими моментами своей семейной жизни. Сейчас, когда младшая дочь Нина подросла, она нередко берет ее с собой на светские мероприятия, а также показывает, как девочка растет и взрослеет.

Так, артистка опубликовала на своей странице в Instagram милое и забавное видео с трехлетней дочуркой. Они с Ниной едут в машине, и девочка забавно подпевает песне из мультфильма "Холодное сердце", демонстрируя выдающиеся артистические данные.

"Балдєю від неї", - подписала ролик гордая мама.

Видео: дочь Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна Нина (instagram.com/tonya_matvienko)

Подписчики Матвиенко оставили много теплых и растроганных слов в адрес очаровательной малышки.

Класна мала

Сонечко

Звездочка

Миле личко

Вображулька

Я вас люблю! Такой позитивчик!

Красуня малесенька

Вот уже папина

Така мила дівчинка

Точно балдежно

Така татусечкина дівчинка, здоров'я та творчих злетів

Милашка

Скриншот комментариев (instagram.com/tonya_matvienko)

Напомним, дочь Тони Матвиенко Нина дебютировала в съемках клипа своей звездной мамы. А песню написал папа малышки Арсен Мирзоян.

Ранее Тоня Матвиенко показала подросшую дочь Нину и предложила фанам найти 10 отличий между малышкой и ее папой.

Также Тоня Матвиенко умилила сеть забавным танцем младшей дочери со знаменитой бабушкой – украинской легендой Ниной Матвиенко.