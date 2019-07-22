"Балдію від неї": Тоня Матвієнко зачарувала милим відео з донькою

Відома співачка і щаслива мама двох доньок Тоня Матвієнко з задоволенням ділиться в мережі яскравими моментами свого сімейного життя. Зараз, коли молодша дочка Ніна підросла, вона нерідко бере її з собою на світські заходи, а також показує, як дівчинка росте і дорослішає.

Так, артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram миле й кумедне відео з трирічною донькою. Вони з Ніною їдуть в машині, і дівчинка забавно підспівує пісні з мультфільму "Холодне серце", демонструючи визначні артистичні дані.

"Балдєю від неї", - підписала ролик горда мама.

Відео: дочка Тоні Матвієнко та Арсена Мірзояна Ніна (instagram.com/tonya_matvienko)

Підписники Матвієнко залишили багато теплих і розчулених слів на адресу чарівної дівчинки.

Класна мала

Сонечко

Зірочка

Миле личко

Вображулька

Я вас люблю! Такий позитивчик!

Красуня малесенька

Ось вже татова

Така мила дівчинка

Точно балдежно

Така татусечкина дівчинка, здоров'я та творчих злетів

Милашка

Скріншот коментарів (instagram.com/tonya_matvienko)

Нагадаємо, дочка Тоні Матвієнко Ніна дебютувала у зйомках кліпу своєї зіркової мами. А пісню написав тато малятка Арсен Мірзоян.

Раніше Тоня Матвієнко показала підрослу дочку Ніну і запропонувала фанам знайти 10 відмінностей між дитиною та її батьком.

Також Тоня Матвієнко умилила мережу веселим танцем молодшої доньки зі знаменитою бабусею – української легендою Ніною Матвієнко.