"Балдію від неї": Тоня Матвієнко зачарувала милим відео з донькою

Співачка похвалилася артистичністю своєї малої
Відома співачка і щаслива мама двох доньок Тоня Матвієнко з задоволенням ділиться в мережі яскравими моментами свого сімейного життя. Зараз, коли молодша дочка Ніна підросла, вона нерідко бере її з собою на світські заходи, а також показує, як дівчинка росте і дорослішає.
Так, артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram миле й кумедне відео з трирічною донькою. Вони з Ніною їдуть в машині, і дівчинка забавно підспівує пісні з мультфільму "Холодне серце", демонструючи визначні артистичні дані.
"Балдєю від неї", - підписала ролик горда мама.
Відео: дочка Тоні Матвієнко та Арсена Мірзояна Ніна (instagram.com/tonya_matvienko)
Підписники Матвієнко залишили багато теплих і розчулених слів на адресу чарівної дівчинки.
Нагадаємо, дочка Тоні Матвієнко Ніна дебютувала у зйомках кліпу своєї зіркової мами. А пісню написав тато малятка Арсен Мірзоян.
Раніше Тоня Матвієнко показала підрослу дочку Ніну і запропонувала фанам знайти 10 відмінностей між дитиною та її батьком.
Також Тоня Матвієнко умилила мережу веселим танцем молодшої доньки зі знаменитою бабусею – української легендою Ніною Матвієнко.