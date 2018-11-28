Автор "Плакала" группы KAZKA раскрыл месседж хита и развеял популярные мифы

Видео: YouTube/KAZKA

Автор феноменального хита "Плакала" украинской группы KAZKA, которая впервые в истории отечественной музыки вошла в топ-10 мирового чарта Shazam, рассказал о песне и какой ее основной месседж. По мнению Сергея (Седрика) Локшина, тексты для композиций должны быть острыми, чувственными историями, об этом он рассказал в интервью Yakaboo.

Сергей написал слова к большинству песен альбома KAZKA "Karma". Поэт отметил, что в тексты должны напоминать "маленькие фильмы о переживаниях интересных сложных героев".

"Плакала - именно такая. Это история двух девушек, совсем юной и молодой мамы, переживающие расставание с любимыми, которые не оправдали их надежд. Привело это к безудержным слезам разочарования, однако, когда слезы высохли, девушки твердо решили начать все сначала. И день засиял новым содержанием, фиалка расцвела, хэппи-энд", - рассказал он.

Кроме того, автор отметил, что видел в комментариях множество версий от слушателей относительно сути песни. Он привел пример один из вариантов, которые "гуляли" в соцсетях - о том, что песня "Плакала" о домашнем насилии, а "фиалка расцвела" - это синяк, появившийся от сильного удара.

Сергей (Седрик) Локшин: (Фото: facebook.com/sergii.lokshin)

Поэт убежден, что "Плакала" добилась такой невероятной популярности из-за близкого миллионам сюжета, который музыкантам удалось рассказать на понятном и эмоциональном языке.

Кстати, по мнению Седрика, в альбоме "Karma" есть еще лучшая песня - правда, слушатель ее недооценил. Также он назвал одну из своих любимых композиций - "Танці".

Как сообщалось ранее, создатели песни "Плакала" рассказали, в чем секрет всемирно известного хита группы KAZKA - саундпродюсеры альбома "Karma" отметили, что своим примером показали, что "украинская песня может стать хитом во всем мире".

Напомним, недавно ученые из НАН Украины рассказали, что цветок, который фигурирует в клипе группы KAZKA "Плакала", на самом деле не фиалка.

Также мы собрали для вас лучшие пародии на мегапопулярную украинскую песню "Плакала".

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Видео: РБК-Украина