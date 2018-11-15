5 уморительных пародий на хит группы KAZKA: "Квартал 95", школьники и не только

Коллаж РБК-Украина

Мы собрали для вас лучшие пародии на мегапопулярную украинскую песню

Хит украинской группы KAZKA "Плакала" давно подпевают во всем мире. И не удивительно, ведь эта композиция является самым популярным украинским треком на YouTube - на сегодняшний день только аудиверсия сингла имеет более 72 млн прослушиваний, а клип посмотрели уже почти 44 млн меломанов с разных стран.

Такой успех трека спровоцировал волну забавных пародий на полюбившеюся миллионам композицию.

Свой вклад в популяризацию "Плакала" внесли и юмористы, и блогеры и даже шестиклассники одной из школ Винницкой области.

И сегодня мы решили собрать для вас лучшие комедийные перепевки мегапопулярной композиции. Смотрите и поднимайте себе настроение!

Вечерний Квартал

Пародия на хит группы KAZKA и на Ульяну Супрун от "Вечернего Квартала". На сцене в образе чиновницы выступила Елена Кравец, которая спела о знаменитых советах и. о. министра здравоохранения.

Видео: YouTube/Студия Квартал 95 Online

Мамахохотала

Актеры шоу "Мамахохотала" для своей пародии на KAZKA также выбрали актуальную тему - отсутствие горячей воды в украинских городах. При этом юмористы предлагают оригинальный лайфхак.

Видео: YouTube/НЛО TV

Луганская сборная

Звезды "Лиги Смеха" записали "мужскую" версию знаменитого хита.

"Ми плачем за футбол, за мільйони форм, за водіїв з литовськими бляхами…" - поют артисты.

Ребята здорово рассмешили зрителей и вызвали бурю аплодисментов в зале.

Видео: YouTube/Маріна Вовженяк

Школьники из Гайсина

Свою пародию на "Ппалака" записали и школьники 6-А класса средней общеобразовательной школы-гимназии Гайсина. Тематика трека, естественно, школьная.

Кстати, ученики этой гимназии ранее делали "каверы" на "Gangam Style" и "Despacito (Де той вчитель)".

Видео: YouTube/Serhii Mylyi

Мама Лайкнула

Закарпатские юмористы также приобщились к тренду. Правда, пародия от "театра бреда" (именно так сами себя позиционируют участники объединения "Мама Лайкнула") не сильно "зашла" пользователям сети. Но... Судить вам.

Видео: YouTube/Мама Лайкнула

Напомним, что не так давно украинские музыканты записали фантастическую кавер-версию песни KAZKA.

Также мы писали, что трек "Плакала" вошел в топ-10 песен мирового чарта Shazam.

Видео: РБК-Украина