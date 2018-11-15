5 уморительных пародий на хит группы KAZKA: "Квартал 95", школьники и не только

Мы собрали для вас лучшие пародии на мегапопулярную украинскую песню
Хит украинской группы KAZKA "Плакала" давно подпевают во всем мире. И не удивительно, ведь эта композиция является самым популярным украинским треком на YouTube - на сегодняшний день только аудиверсия сингла имеет более 72 млн прослушиваний, а клип посмотрели уже почти 44 млн меломанов с разных стран.
Такой успех трека спровоцировал волну забавных пародий на полюбившеюся миллионам композицию.
Свой вклад в популяризацию "Плакала" внесли и юмористы, и блогеры и даже шестиклассники одной из школ Винницкой области.
И сегодня мы решили собрать для вас лучшие комедийные перепевки мегапопулярной композиции. Смотрите и поднимайте себе настроение!
Пародия на хит группы KAZKA и на Ульяну Супрун от "Вечернего Квартала". На сцене в образе чиновницы выступила Елена Кравец, которая спела о знаменитых советах и. о. министра здравоохранения.
Видео: YouTube/Студия Квартал 95 Online
Актеры шоу "Мамахохотала" для своей пародии на KAZKA также выбрали актуальную тему - отсутствие горячей воды в украинских городах. При этом юмористы предлагают оригинальный лайфхак.
Видео: YouTube/НЛО TV
Звезды "Лиги Смеха" записали "мужскую" версию знаменитого хита.
"Ми плачем за футбол, за мільйони форм, за водіїв з литовськими бляхами…" - поют артисты.
Ребята здорово рассмешили зрителей и вызвали бурю аплодисментов в зале.
Видео: YouTube/Маріна Вовженяк
Свою пародию на "Ппалака" записали и школьники 6-А класса средней общеобразовательной школы-гимназии Гайсина. Тематика трека, естественно, школьная.
Кстати, ученики этой гимназии ранее делали "каверы" на "Gangam Style" и "Despacito (Де той вчитель)".
Видео: YouTube/Serhii Mylyi
Закарпатские юмористы также приобщились к тренду. Правда, пародия от "театра бреда" (именно так сами себя позиционируют участники объединения "Мама Лайкнула") не сильно "зашла" пользователям сети. Но... Судить вам.
Видео: YouTube/Мама Лайкнула
Напомним, что не так давно украинские музыканты записали фантастическую кавер-версию песни KAZKA.
Также мы писали, что трек "Плакала" вошел в топ-10 песен мирового чарта Shazam.
Видео: РБК-Украина