"Не та фиалка": ученые нашли ошибку в клипе группы KAZKA

Видео: YouTube/KAZKA

Ученые из НАН Украины рассказали, что цветок, который фигурирует в клипе группы KAZKA "Плакала", на самом деле не фиалка. Об этом они сообщили на странице НАН Украины в социальной сети Facebook.

Специалисты поздравили группу KAZKA с бешеным успехом трека "Плакала" и отметили, что более всего их заинтересовал цветок, который фигурировал в видеоролике. Они утверждают, что внимательно пересмотрели видео и пришли к выводу, что у девушек в руках совершенно другой цветок.

Скриншот фото (facebook.com/NationalMuseumofNaturalHistoryKyiv)

"Внимательный пересмотр видео убедил нас, что на экраны попала немножко не та фиалка. Звездой клипа стала Сенполия, она же узамбарская фиалка, которая даже не принадлежит к семейству фиалковых. Она представляет семейство Геснериевые, виды которых не растут в дикой природе Украины", - написали ученые.

Они объяснили, что Сенполия растет в горных районах восточной Африки, на берегу водопадов в Танзании и Кении. Это растение было открыто в 1892 году военным комендантом Вальтером фон Сен-Полем. Он собрал семена этого растения и отправил своему-другу ботанику, который их вырастил назвал в честь Сен-Поля Сенполией.

Скриншот поста (facebook.com/NationalMuseumofNaturalHistoryKyiv)

Кстати, ранее мы писали о том, что появилась необычная версия хита KAZKA.

А также рассказывали о том, что создатели песни "Плакала" рассказали, в чем секрет главного хита группы KAZKA.

Видео: РБК-Украина