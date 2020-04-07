Артем Пивоваров написал гимн благотворительного онлайн-марафона для борьбы с COVID-19

Музыкальным анонсом марафона стал гимн проекта, в котором приняли участие известные украинские артисты: Сергей Бабкин, Артем Пивоваров, Ирина Федишин, Ivan NAVI, БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, Alyosha, TVORCHI, David Axelrod, KAZKA, НЕАНГЕЛЫ, Тоня Матвиенко и другие. Автором слов и музыки выступил украинский артист Артем Пивоваров.

Уже 15 апреля с 14:00 до 00:00 на YouTube проекта состоится 10-часовой беспрецедентный благотворительный музыкальный марафон #РазомВдома. поддержать и сплотить украинцев на карантине, а также собрать деньги для пострадавших от коронавируса. Все собранные средства будут в кратчайшие сроки переданы международному благотворительному фонду «Let’s help», который с 2015 года помогает представителям социально незащищенных слоев населения: одиноким пожилым людям, детям-сиротам и малоимущим.

Проект инициировали музыкальный продюсер, сооснователь премии YUNA Павел Шилько, а также его многолетние партнеры по созданию культурных и развлекательных проектов.

«Я безумно благодарен Паше Шилько и его команде, которые выбрали меня и Pivovarov Production для написания гимна. Для нас большая честь быть частью такого проекта. Рабочие название гимна было «Big Love». Потому что мы писали его с чувством абсолютной любви, ответственности и света. И именно последние строчки песни, которые дописывались в финале, максимально передают то чувство, которое я испытывал на протяжении всей песни» – поделился Артем Пивоваров.

В марафоне объединятся и выступят украинские топ-артисты, публичные персоны, меценаты, блогеры и спортсмены. Одним из артистов, которые примут участие в онлайн-марафоне, является и сам Артем Пивоваров.

Напомним, что Артем Пивоваров также работал над хитом для короля поп-музыки Филипа Киркорова «Романы», синглом Лободы «Мира мало» и треком Димы Билана «Полуночное такси».