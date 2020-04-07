Артем Пивоваров написав гімн благодійного онлайн-марафону для боротьби з COVID-19

Музичним анонсом марафону став гімн проекту, в якому взяли участь відомі українські артисти: Сергій Бабкін, Артем Пивоваров, Ірина Федишин, Ivan NAVI, БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, Alyosha, TVORCHI, David Axelrod, KAZKA, НЕАНГЕЛИ, Тоня Матвієнко та інші. Автором слів і музики виступив український артист Артем Пивоваров.

Вже 15 квітня з 14:00 до 00:00 на YouTube проекту відбудеться 10-годинний безпрецедентний благодійний музичний марафон #РазомВдома. підтримати і згуртувати українців на карантині, а також зібрати гроші для постраждалих від коронавіруса. Всі зібрані кошти будуть в найкоротші терміни передані міжнародному благодійному фонду «let's help», який з 2015 року допомагає представникам соціально незахищених верств населення: самотнім літнім людям, дітям-сиротам та малозабезпеченим.

Проект ініціювали музичний продюсер, співзасновник премії YUNA Павло Шилько, а також його багаторічні партнери по створенню культурних та розважальних проектів.

«Я шалено вдячний Паші Шилько і його команді, які обрали мене і Pivovarov Production для написання гімну. Для нас велика честь бути частиною такого проекту. Робочі назва гімну було «Big Love». Тому що ми писали його з почуттям абсолютної любові, відповідальності та світла. І саме останні рядки пісні, які писалися у фіналі, максимально передають те почуття, яке я відчував протягом всієї пісні» – поділився Артем Пивоварів.

У марафоні об'єднаються і виступлять українські топ-артисти, публічні персони, меценати, блогери та спортсмени. Одним з артистів, які візьмуть участь в онлайн-марафоні, є і сам Артем Пивоварів.

Нагадаємо, що Артем Пивоварів також працював над хітом для короля поп-музики Філіпа Кіркорова «Романи», синглом Лободи «Світу мало» і треком Діми Білана «Нічне таксі».