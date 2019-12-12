Аня Тринчер, Полина Логунова, Яна Клочкова и другие звездные гости премьеры "Джуманджи" в Киеве

11 декабря в столичном кинотеатре “Оскар” (ТЦ “Гулливер”) состоялась премьера второй части супер успешного приключенческого фильма “Джуманджи”. Среди звездных гостей вечеринки были замечены: Павел Костицын, Анна Тринчер, Даша Трегубова, Яна Клочкова, Илья Кваша, Анна Добрыднева, Александра Новикова, Полина Логунова и другие гости.

Джуманджи: Следующий уровень

Джуманджи: новый уровень - трейлер

Новые правила и новый уровень в фантастической игре Джуманджи. Для выживания в жестких условиях, героям предстоит примерить новые спонтанные роли, открыть новую реальность и бросить вызов новым угрозам.

Интересные факты о фильме "Джуманджи: Следующий уровень":

Во время съемок Джек Блэк вел закулисный видео-журнал для своего канала на YouTube "Jablinski Games".

Как и первый фильм, "Джуманджи: Следующий уровень" выйдет в прокат за неделю до фильма "Звездные войны". "Джуманджи: Зов джунглей", вышел за неделю до старта "Звёздные войны: Последние джедаи" (2017), а эта картина выйдет перед стартом "Звездные войны: Восхождение Скайуокера" (2019).

Фильм частично снят в Glamis Dunes в Калифорнии.

Первое сотрудничество Дэнни Гловера и Дэнни ДеВито после "Я все еще здесь" (2010).

Фильм расширяет мир Джуманджи, так как персонажи выходят за рамки игровых джунглей.

"Джуманджи: Следующий уровень" четвертый фильм в франшизе. Первые три фильма - "Джуманджи" (1995), "Затура: Космическое приключение" (2005), "Джуманджи: Зов джунглей" (2017)

Звездные гости премьеры

Полина Логунова

Анна Добрыднева

Дарья Трегубова

Анна Тринчер

Павел Костицын

Яна Клочкова

Илья Кваша

Александра Новикова

Звездные гости премьеры "Джуманджи" в Киеве

Звездные гости премьеры "Джуманджи" в Киеве