Аня Трінчер, Поліна Логунова, Яна Клочкова та інші зіркові гості прем'єри "Джуманджі" в Києві

У мережі кінотеатрів "Оскар" показ фільму "Джуманджі" стартує з 12 грудня
11 грудня у столичному кінотеатрі "Оскар" (ТЦ "Гулівер") відбулась прем'єра другої частини супер успішного пригодницького фільму "Джуманджі". Серед зіркових гостей вечірки були помічені: Павло Костіцин, Ганна Трінчер, Даша Трегубова, Яна Клочкова, Ілля Кваша, Анна Добриднєва, Олександра Новікова, Поліна Логунова та інші гості.
Джуманджі: новий рівень - трейлер
Нові правила і новий рівень у фантастичній грі Джуманджі. Для виживання в жорстких умовах, героям належить приміряти нові спонтанні ролі, відкрити нову реальність і кинути виклик новим загрозам.
Цікаві факти про фільм "Джуманджі: Наступний рівень":
Зіркові гості прем'єри
Поліна Логунова
Анна Добриднєва
Дарина Трегубова
Анна Трінчер
Павло Костіцин
Яна Клочкова
Ілля Кваша
Олександра Новікова
Зіркові гості прем'єри "Джуманджі" в Києві
Зіркові гості прем'єри "Джуманджі" в Києві