Античная богиня: Даша Астафьева в корсете и трусиках сразила чувственной фотосессией

Даша Астафьева вновь "подбросила" поклонникам новый повод для восхищения. Украинская певица снялась в очередной роскошной арт-съемке, в которой также продемонстрировала и свою великолепную фигуру.

Примечательно, что съемка проходила с необычным "героем". Так, Астафьева позирует в атласном корсете телесного оттенка и черных стрингах. Образ довершают только туфли. Волосы исполнительницы собраны в простую прическу на затылке. Макияж сделан с акцентом на максимальную естественность. При этом образ в целом получился немного "ранимым" и задумчивым. Модель предстает в образе своеобразной античной героини.

Даша Астафьева в новой фотосессии (фото: instagram.com/anka_fateeva)

И еще один элемент съемки также это подтверждает. В частности, Даша позирует с античным бюстом мужчины, "играя с ним в любовь".

"Она может украсть твое сердце", - гласит одна из подписей к серии необычных фото. К слову, автором съемки выступила фотограф Анна Фатеева. На ее instagram-страничке и были размещены эти снимки.

Даша Астафьева в новой фотосессии (фото: instagram.com/anka_fateeva)

Подписчики фотографа также поспешили прокомментировать серию фото с Астафьевой:

"Нереально красиво"

"Идеально"

"Очень красиво и со вкусом"

"Боже, это же шедевр"

"Тот момент, когда фотографии рассказывают намного больше, чем тысячи простых слов. Одно удовольствие смотреть на эти кадры"

"Вау!!! Ты лучший фотограф во всей Вселенной!!! Какая же красивая Даша!!!"

Скриншот комментариев: instagram.com/anka_fateeva

Отметим, что Даша Астафьева в последнее время действительно не перестает восхищать своим творчеством. К примеру, певица принялась за съемки коротких арт-видео, посвященных знаковым местам и символам Киева.

Так, первое видео Даша посвятила "родоначальнику" фастфудов Киева – столичной перепичке. Певица перевоплотилась в ретро-диву, выстояла в очереди, чтобы купить промасленный пирожок.

Затем последовало новое видео. На этот раз ролик Даша посвятила самому популярному средству передвижения в украинской столице – Киевской подземке. Астафьева спустилась в метро в романтичном платье в горошек. И прочла там проникновенный стих.