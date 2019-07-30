Антична богиня: Даша Астаф'єва в корсеті і трусиках вбила чуттєвою фотосесією

Даша Астаф'єва знову "підкинула" шанувальникам новий привід для захоплення. Українська співачка знялася в черговій розкішної арт-зйомці, в якій також продемонструвала і свою чудову фігуру.

Примітно, що зйомка проходила з незвичайним "героєм". Так, Астаф'єва позує в атласному корсеті тілесного відтінку і чорних стрінгах. Довершують образ тільки туфлі. Волосся виконавиці зібране в просту зачіску на потилиці. Макіяж зроблений з акцентом на максимальну природність. При цьому образ в цілому вийшов трохи "вразливим" і задумливим. Модель постає в образі своєрідної античної героїні..

Даша Астаф'єва в новій фотосесії (фото: instagram.com/anka_fateeva)

І ще один елемент зйомки також це підтверджує. Зокрема, Даша позує з античним бюстом чоловіки, "граючи з ним в любов".

"Вона може вкрасти твоє серце", - говорить один з підписів до серії незвичайних фото. До речі, автором зйомки виступила фотограф Анна Фатєєва. На її instagram-сторінці і були розміщені ці знімки.

Даша Астаф'єва в новій фотосесії (фото: instagram.com/anka_fateeva)

Підписники фотографа також поспішили прокоментувати серію фото з Астаф'євою:

"Нереально красиво"

"Ідеально"

"Дуже красиво і зі смаком"

"Боже, це ж шедевр"

"Той момент, коли фотографії розповідають набагато більше, ніж тисячі простих слів. Одне задоволення дивитися на ці кадри"

"Вау!!! Ти найкращий фотограф у всьому Всесвіті!!! Яка ж красива Даша!!!"

Скріншот коментарів: instagram.com/anka_fateeva

Зазначимо, що Даша Астаф'єва останнім часом дійсно не перестає захоплювати своєю творчістю. Наприклад, співачка взялася за зйомки коротких арт-відео, присвячених знаковим місцям і символам Києва.

Так, перше відео Даша присвятила "родоначальнику" фастфудів Києва – столичній перепічці. Співачка перевтілилася в ретро-діву, вистояла в черзі, щоб купити промаслений пиріжок.

Потім послідувало нове відео. На цей раз ролик Даша присвятила найпопулярнішому засобу пересування в українській столиці – Київській підземці. Астаф'єва спустилася в метро в романтичному платті в горошок. І прочитала там проникливий вірш.