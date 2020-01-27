Анна Курникова и Энрике Иглесиас станут родителями в третий раз - испанские СМИ

Не просто так, Анна Курникова и Энрике Иглесиас считаются одной из самых закрытых пар мирового шоу-бизнеса. 38-летняя теннисистка и 44-летний певец буквально мастерски скрывают свою личную жизнь, крайне дозированно выдавая новости на всеобщее обозрение. Лишь из редких сообщений в соцсетях артистов их поклонникам удается что-то узнать. Вспомнить хотя бы, насколько “детективно” Курникова смогла скрыть свою первую беременность. Рождение близнецов Николаса и Люси в 2017 году стало для поклонников пары и журналистов приятной неожиданностью.

Теперь же в испанских СМИ появилась информация, что теннисистка снова находится в положении. И “на подходе” - третий ребенок!

Слухи о беременности одной из самых именитых теннисисток ходят еще с декабря 2019 года. Тогда поводом для обсуждения послужили снимки, сделанные папарацци, на которых любимая певца Энрике Иглесиаса прогуливалась в лосинах и свободной спортивной куртке. И все же в объектив папарацци якобы попал округлившийся животик спортсменки.

Теперь же о грядущем прибавлении в звездном семействе заговорил один из самых крупных испанских телеканалов Telemundo Entretenimiento. Журналисты ссылаются на свои источники из близкого окружения семьи Анны и Энрике. По словам инсайдеров, Анна Курникова действительно станет мамой уже в марте 2020 года!

Телеканал Telemundo Entretenimiento подтверждает беременность Курниковой

Пока что звездная парочка отказывается комментировать эти сообщения в прессе. Хотя опять-таки стоит вспомнить, что Анна Курникова и Энрике Иглесиас - одна из самых “загадочных” пар шоу-бизнеса. Теннисистка и певец сошлись вместе на съемках клипа Escape в 2001 году. И с тех пор не разлучаются, уже успев зарекомендовать себя как одна из самых крепких пар. С их встречей связана не очень романтичная история. Как позже рассказывала сама Курникова, в день съемок клипа у нее воспалилась губа. Из-за чего красотке пришлось слоями тонального крема замазывать покраснение. Однако Иглесиас отреагировал на это очень резко и заявил, что “не будет целовать прыщавую малолетку". Несмотря на разногласия, клип сняли, а потом пару стали часто видеть вместе.

На данный момент Анна и Энрике живут с детьми в Майами. 16 декабря 2017 года у Энрике и Анны родились близнецы — Николас и Люси.

Дети Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса (фото: instagram.com/annakournikova)

При этом о паре успело сложиться противоречиво мнение. Ведь официально теннисистка и певец так и не закрепили свои отношения. И даже после рождения детей продолжат жить в гражданском браке. С другой стороны в тех же испанских СМИ время от времени проскальзывает информация, мол, в действительности Курникова и Иглесиас уже давно обвенчались - тайно от всех. Так, осенью 2019 года теннисистка в своем аккаунте в сети instagram сменила фамилию - Курникова-Иглесиас. Что моментально стало поводом поклонникам думать, что пара наконец официально расписалась. Но, как обычно, ни Курникова, ни Иглесиас никак не прокомментировали новый статус теннисистки.

Фото: instagram.com/annakournikova

Фото: instagram.com/enriqueiglesias

В 2017 году Анна Курникова и Энрике Иглесиас стали счастливыми родителями двоих детей - дочка Люси и сын Николас. 16 декабря 2019 года наследникам звездной пары исполнилось два года. Вскоре семья переехала в большой дом на побережье Майами - в один из самых престижных районов. Огромный особняк теннисистки и певца стоит 9 млн долларов. Еще 11 млн долларов ушло на обустройство дома.