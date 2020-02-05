Анита Луценко похвасталась точеной фигурой и спортивными ножками на райских островах

Украинская фитнес-тренер и телеведущая Анита Луценко любит экспериментировать с имиджем и прическами - сначала она поразила поклонников, сделав экстремально короткую стрижку под мальчика, после чего принялась "играть" с цветам волос, примерив ярко-розовый. Впрочем, сейчас звезда вернулась к более привычному платиновому блонду. Ведущая проекта "Зважені та щасливі" проводит зимние каникулы в райском месте, о котором мечтала с детства - островах Индонезии.

На своей странице в Instagram Анита поделилась своим счастьем, а заодно и похвасталась идеальной фигурой и спортивными ножками. Она опубликовала пару горячих фото, на которых запечатлена в купальнике нюдового цвета и белой юбке. Луценко позировала в соблазнительных и эффектных позах на высохшем дереве на берегу океана, а за ее спиной открывается просто-таки умопомрачительный вид.

Отметим, что кадры были сделаны на небольшом острове Гили, что недалеко от Бали.

"Фантастический отдых начался именно на островах. красиво так, что любой кадр- красота. За 1 час можно полностью обойти остров вокруг", - поделилась эмоциями звездный тренер.

Фото: Анита Луценко (instagram.com/anitasporty)

Подписчики наперебой желают Луценко отличного отдыха и восторгаются красивыми снимками и самой Анитой.

Фантастическая Анита

какие же живые фото

Аніта ви неперевершені

Богиня

Какая красота

Вау, это очень красиво

Гарного відпочинку!

Все острова Gili по-своему красивые) Но Gili Travangan - самый крутой

Красотка

Очень крутая!

Класс, очень красиво и очень красивая

Очень-очень красивая

Кадр красота, когда в кадре красота!

Скриншот комментариев (instagram.com/anitasporty)

Напомним .Анита Луценко призналась, почему решила отрезать волосы "под мальчика".