Аніта Луценко похвалилася витонченою фігурою і спортивними ніжками на райських островах

Українська фітнес-тренер і телеведуча Аніта Луценко любить експериментувати з іміджем і зачісками - спочатку вона вразила шанувальників, зробивши екстремально коротку стрижку під хлопчика, після чого почала "гратися" з кольорами волосся, примірявши яскраво-рожевий. Втім, зараз зірка повернулася до більш звичного платинового блонду. Ведуча проекту "Зважені та щасливі" проводить зимові канікули в райському місці, про яке мріяла з дитинства - островах Індонезії.

На своїй сторінці в Instagram Аніта поділилася своїм щастям, а заодно і похвалилася ідеальною фігурою і спортивними ніжками. Вона опублікувала кілька гарячих фото, на яких відображена в купальнику нюдового кольору і білій спідниці. Луценко позувала в спокусливих і ефектних позах на висохлому дереві на березі океану, а за її спиною відкривається просто-таки неймовірний вид.

Зазначимо, що кадри були зроблені на невеликому острові Гілі, що недалеко від Балі.

"Фантастичний відпочинок почався саме на островах. красиво так, що будь-який кадр - краса. За 1 годину можна обійти острів навколо", - поділилася емоціями зірковий тренер.

Фото: Аніта Луценко (instagram.com/anitasporty)

Підписники навперебій бажають Луценко відмінного відпочинку і захоплюються красивими знімками і самої Анітою.

Фантастична Аніта

які ж живі фото

Аніта ви неперевершені

Богиня

Яка краса

Вау, це дуже красиво

Гарного відпочинку!

Всі острови Gili по-своєму красиві) Але Gili Travangan - самий крутий

Красуня

Дуже крута!

Клас, дуже красиво і дуже красива

Дуже-дуже красива

Кадр краса, коли в кадрі краса!

Скріншот коментарів (instagram.com/anitasporty)

Нагадаємо .Аніта Луценко зізналась, чому вирішила відрізати волосся "під хлопчика".