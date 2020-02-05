Аніта Луценко похвалилася витонченою фігурою і спортивними ніжками на райських островах

Зірковий тренер відпочиває біля океану в Індонезії
Українська фітнес-тренер і телеведуча Аніта Луценко любить експериментувати з іміджем і зачісками - спочатку вона вразила шанувальників, зробивши екстремально коротку стрижку під хлопчика, після чого почала "гратися" з кольорами волосся, примірявши яскраво-рожевий. Втім, зараз зірка повернулася до більш звичного платинового блонду. Ведуча проекту "Зважені та щасливі" проводить зимові канікули в райському місці, про яке мріяла з дитинства - островах Індонезії.
На своїй сторінці в Instagram Аніта поділилася своїм щастям, а заодно і похвалилася ідеальною фігурою і спортивними ніжками. Вона опублікувала кілька гарячих фото, на яких відображена в купальнику нюдового кольору і білій спідниці. Луценко позувала в спокусливих і ефектних позах на висохлому дереві на березі океану, а за її спиною відкривається просто-таки неймовірний вид.
Зазначимо, що кадри були зроблені на невеликому острові Гілі, що недалеко від Балі.
"Фантастичний відпочинок почався саме на островах. красиво так, що будь-який кадр - краса. За 1 годину можна обійти острів навколо", - поділилася емоціями зірковий тренер.
Фото: Аніта Луценко (instagram.com/anitasporty)
Підписники навперебій бажають Луценко відмінного відпочинку і захоплюються красивими знімками і самої Анітою.
Скріншот коментарів (instagram.com/anitasporty)
Нагадаємо .Аніта Луценко зізналась, чому вирішила відрізати волосся "під хлопчика".