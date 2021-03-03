Ани Лорак нарвалась на критику из-за "нескромного образа": так делают безголосые

Лорак в клипе сменила всего два образа, но они кардинально друг от друга отличались. Первый из них – с использованием черного платье в мелкую пайетку. Оно выгодно подчеркнуло пышные формы звезды. Этот образ она дополнила босоножками на каблуке, ярким макияжем, несколькими массивными браслетами на правой руке и собранными в хвост волосами.

Второй образ радикально отличался от первого. Вместо длинных волос – каре. В черное платье было заменено на молочное, с элегантным глубоким декольте и длинным разрезом до самого конца бедра.

Образы Ани Лорак для нового клипа (фото: instagram.com/anilorak)

Поклонники в большинстве своем выразили восхищение как образами, так и фигурой, и талантом знаменитости.

Мне все и все нравится!!! Посмотрела клип - восторг!!! Сейчас смотрю Ваш концерт в Олимпийском... нет слов!!! Это просто восхитительно!!! Каролина, Вы не просто поцелованная боженькой!!! Спасибо за талант и то счастье, что дарите нам.

Два образа нереальны. Второй вам очень идет, эксперимент прошел удачно.

Два образа очень нравятся! Второй образ получился необычным. Вы невероятно красивая!

Первый! Такая вы элегантная. Черный цвет подчеркивает все ваши достоинства.

Очень красивые образы, но больше всего нравится второй. Как-то необычно и очень красиво.

Некоторым же показалось, что Лорак использует слишком откровенные образы, хотя ей достаточно только свой талант продемонстрировать, чтобы приковать внимание зрителя к себе.

Красивая девочка с хорошим голосом, неужели нельзя поскромнее выглядеть, обычно так делают безголосые, чтоб к себе внимание привлечь таким образом, Каролина у вас все в порядке и с голосом, и с внешностью, подберите достойный образ.

Раньше вы выглядели лучше, но все равно вы очень красивая.

Скриншоты комментариев (instagram.com/anilorak)