Ани Лорак нарвалась на критику из-за "нескромного образа": так делают безголосые

Известная украинская певица Ани Лорак, которая долгое время уже живет в России, снова нарвалась на критику со стороны поклонников. На этот раз темой для обсуждения стали образы артистки для клипа "Наполовину", который недавно покорил YouTube. Несмотря на большое количество комплиментов были и осуждающие комментарии.
Фотографиями образов из клипа Лорак поделилась на своей странице в Instagram.
Лорак в клипе сменила всего два образа, но они кардинально друг от друга отличались. Первый из них – с использованием черного платье в мелкую пайетку. Оно выгодно подчеркнуло пышные формы звезды. Этот образ она дополнила босоножками на каблуке, ярким макияжем, несколькими массивными браслетами на правой руке и собранными в хвост волосами.
Второй образ радикально отличался от первого. Вместо длинных волос – каре. В черное платье было заменено на молочное, с элегантным глубоким декольте и длинным разрезом до самого конца бедра.
Образы Ани Лорак для нового клипа (фото: instagram.com/anilorak)
Поклонники в большинстве своем выразили восхищение как образами, так и фигурой, и талантом знаменитости.
Некоторым же показалось, что Лорак использует слишком откровенные образы, хотя ей достаточно только свой талант продемонстрировать, чтобы приковать внимание зрителя к себе.
Скриншоты комментариев (instagram.com/anilorak)
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