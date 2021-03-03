Ані Лорак нарвалася на критику через "розпусний образ": так роблять безголосі

Лорак у кліпі змінила всього два образи, але вони кардинально відрізнялися. Перший з них – з використанням чорного плаття в дрібну паєтку. Воно вигідно підкреслило пишні форми зірки. Цей образ вона доповнила босоніжками на підборах, яскравим макіяжем, кількома масивними браслетами на правій руці і зібраним у хвіст волоссям.

Другий образ радикально відрізнявся від першого. Замість довгого волосся – каре. У чорне плаття було замінено на молочне, з елегантним глибоким декольте і довгим розрізом до самого кінця стегна.

Образи Ані Лорак для нового кліпу (фото: instagram.com/anilorak)

Шанувальники в більшості своїй висловили захоплення як образами, так і фігурою, і талантом знаменитості.

Мені все і все подобається!!! Подивилася кліп - захват!!! Зараз дивлюся Ваш концерт в Олімпійському... немає слів!!! Це просто чудово!!! Кароліна, Ви не просто поцілована боженькою!!! Дякую за талант і те щастя, що даруєте нам.

Два образи нереальні. Другий вам дуже личить, експеримент пройшов вдало.

Два образи дуже подобаються! Другий образ вийшов незвичайним. Ви неймовірно красива!

Перший! Така ви елегантна. Чорний колір підкреслює всі ваші достоїнства.

Дуже гарні образи, але найбільше подобається другий. Якось незвично і дуже красиво.

Декому здалося, що Лорак використовує занадто відверті образи, хоча їй достатньо лише продемонструвати свій талант, щоб прикувати увагу глядача до себе.

Красива дівчинка з гарним голосом, невже не можна виглядати скромніше, зазвичай так роблять безголосі, щоб до себе увагу привернути таким чином, Кароліна у вас все в порядку і з голосом, і з зовнішністю, підберіть гідний образ.

Раніше ви виглядали краще, але все одно ви дуже гарна.

Скріншоти коментарів (instagram.com/anilorak)