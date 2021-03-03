RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Ані Лорак нарвалася на критику через "розпусний образ": так роблять безголосі

Автор: Анна Кисельова

Відома українська співачка Ані Лорак, яка довгий час живе в Росії, знову натрапила на критику з боку шанувальників. На цей раз темою для обговорення стали образи артистки для кліпу "Наполовину", який нещодавно підкорив YouTube. Попри велику кількість компліментів були й засуджуючі коментарі.

Фотографіями образів з кліпу Лорак поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Лорак у кліпі змінила всього два образи, але вони кардинально відрізнялися. Перший з них – з використанням чорного плаття в дрібну паєтку. Воно вигідно підкреслило пишні форми зірки. Цей образ вона доповнила босоніжками на підборах, яскравим макіяжем, кількома масивними браслетами на правій руці і зібраним у хвіст волоссям.

Другий образ радикально відрізнявся від першого. Замість довгого волосся – каре. У чорне плаття було замінено на молочне, з елегантним глибоким декольте і довгим розрізом до самого кінця стегна.

Образи Ані Лорак для нового кліпу (фото: instagram.com/anilorak)

Шанувальники в більшості своїй висловили захоплення як образами, так і фігурою, і талантом знаменитості.

  • Мені все і все подобається!!! Подивилася кліп - захват!!! Зараз дивлюся Ваш концерт в Олімпійському... немає слів!!! Це просто чудово!!! Кароліна, Ви не просто поцілована боженькою!!! Дякую за талант і те щастя, що даруєте нам.
  • Два образи нереальні. Другий вам дуже личить, експеримент пройшов вдало.
  • Два образи дуже подобаються! Другий образ вийшов незвичайним. Ви неймовірно красива!
  • Перший! Така ви елегантна. Чорний колір підкреслює всі ваші достоїнства.
  • Дуже гарні образи, але найбільше подобається другий. Якось незвично і дуже красиво.

Декому здалося, що Лорак використовує занадто відверті образи, хоча їй достатньо лише продемонструвати свій талант, щоб прикувати увагу глядача до себе.

  • Красива дівчинка з гарним голосом, невже не можна виглядати скромніше, зазвичай так роблять безголосі, щоб до себе увагу привернути таким чином, Кароліна у вас все в порядку і з голосом, і з зовнішністю, підберіть гідний образ.
  • Раніше ви виглядали краще, але все одно ви дуже гарна.

Скріншоти коментарів (instagram.com/anilorak)

Раніше ми писали про нову обраницю ексчоловіка Ані Лорак, з якою він нещодавно відпочив у Буковелі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Ані Лорак
Читайте також
Таїнство двох душ: пристрасна Ані Лорак заворожила відео
Ані Лорак засвітила величезне кільце з діамантами
Прогноз погоди