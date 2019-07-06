ru
ua

"Ангелочки": Лена из "квартала" умилила фото своих подросших малышей


Поклонники уверены, что малыши пойдут по стопам матери

Пародистка Елена Кравец не очень любит афишировать свою личную жизнь в соцсетях, хотя у артистки и есть страница в Instagram, постами с фотографиями личной жизни и детей она балует своих поклонников не слишком часто. Однако, недавно она решила поделиться редким фото своих подросших двойняшек на одесском курорте Южное. Малыши сняты со спины и лиц их не видно, но подписчики отметили, что дети знаменитой "квартальщицы" заметно подросли. 

Фото: Двойняшки Елены Кравец (instagram.com/lennykravets)

"Лестница в небо", - коротко подписала фото юмористка.

Поклонники Елены тут же осыпали двойняшек комплиментами и предположили, что звездные детки вероятно пойдут по стопам матери.

 

Скриншот: Комментарии к посту Елены Кравец (instagram.com/lennykravets)

  • Котики 
  • зайки
  • Вот оно счастье! 
  • ангелочки
  • С такой-то матерью
  • По стопам мамы
  • Правильно! Все выше и выше и выше.…
  • Катюша и Ванюша
  • Бусинки
  • Красотулечки!
  • Beautiful,beautiful
  • Так подросли!
  • Хорошенькие

Напомним, что не так давно Елена Кравец впервые показала лица своих двойняшек и рассказала о характерах своих малышей, а еще о том, как она воспитывает таких разных по темпераменту детей.

А также, Елена Кравец объяснила, почему ее дочь-подросток Маша живет отдельно.

Тина Кароль в мини-шортах взволновала "видом сзади" на пляже Непобедимая пара: Алина Гросу показала уникальные кадры со свадьбы (видео)
Читать все новости