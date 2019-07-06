"Ангелочки": Лена из "квартала" умилила фото своих подросших малышей

Поклонники уверены, что малыши пойдут по стопам матери
Пародистка Елена Кравец не очень любит афишировать свою личную жизнь в соцсетях, хотя у артистки и есть страница в Instagram, постами с фотографиями личной жизни и детей она балует своих поклонников не слишком часто. Однако, недавно она решила поделиться редким фото своих подросших двойняшек на одесском курорте Южное. Малыши сняты со спины и лиц их не видно, но подписчики отметили, что дети знаменитой "квартальщицы" заметно подросли.
Фото: Двойняшки Елены Кравец (instagram.com/lennykravets)
"Лестница в небо", - коротко подписала фото юмористка.
Поклонники Елены тут же осыпали двойняшек комплиментами и предположили, что звездные детки вероятно пойдут по стопам матери.
Скриншот: Комментарии к посту Елены Кравец (instagram.com/lennykravets)
Напомним, что не так давно Елена Кравец впервые показала лица своих двойняшек и рассказала о характерах своих малышей, а еще о том, как она воспитывает таких разных по темпераменту детей.
А также, Елена Кравец объяснила, почему ее дочь-подросток Маша живет отдельно.