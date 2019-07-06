"Янголята": Олена з "кварталу" замилувала фото своїх малюків

Прихильники впевнені, що малюки підуть по стопах матері
Пародистка Олена Кравець не дуже любить афішувати своє особисте життя в соцмережах, хоча у артистки і є сторінка в Instagram, постами з фотографіями особистого життя і дітей вона балує своїх шанувальників не надто часто. Однак, нещодавно вона вирішила поділитися рідкісним фото своїх двійнят, що підросли, на одеському курорті Південне. Малюки зняті зі спини і лиця їх не видно, але підписники відзначили, що діти знаменитої "квартальщиці" помітно підросли.
Фото: Двійнята Олени Кравець (instagram.com/lennykravets)
"Сходи в небо", - коротко підписала фото гумористка.
Шанувальники Олени тут же обсипали двійнят компліментами і припустили, що зоряні дітки ймовірно підуть по стопах матері.
Скріншот: Коментарі до посту Олени Кравець (instagram.com/lennykravets)
Нагадаємо, що не так давно Олена Кравець вперше показала обличчя своїх двійнят і розповіла про характери своїх малюків, а ще про те, як вона виховує таких різних за темпераментом дітей.
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