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"Янголята": Олена з "кварталу" замилувала фото своїх малюків


Прихильники впевнені, що малюки підуть по стопах матері

Пародистка Олена Кравець не дуже любить афішувати своє особисте життя в соцмережах, хоча у артистки і є сторінка в Instagram, постами з фотографіями особистого життя і дітей вона балує своїх шанувальників не надто часто. Однак, нещодавно вона вирішила поділитися рідкісним фото своїх двійнят, що підросли, на одеському курорті Південне. Малюки зняті зі спини і лиця їх не видно, але підписники відзначили, що діти знаменитої "квартальщиці" помітно підросли.

Фото: Двійнята Олени Кравець (instagram.com/lennykravets)

"Сходи в небо", - коротко підписала фото гумористка.

Шанувальники Олени тут же обсипали двійнят компліментами і припустили, що зоряні дітки ймовірно підуть по стопах матері.

 

Скріншот: Коментарі до посту Олени Кравець (instagram.com/lennykravets)

  • Котики
  • зайчики
  • Ось воно щастя!
  • янголята
  • З такою-то матір'ю
  • По стопах мами
  • Правильно! Все вище і вище і вище....
  • Катюша і Ванюша
  • Бусінки
  • Красотулечки!
  • Beautiful,beautiful
  • Так підросли!
  • Гарненькі

Нагадаємо, що не так давно Олена Кравець вперше показала обличчя своїх двійнят і розповіла про характери своїх малюків, а ще про те, як вона виховує таких різних за темпераментом дітей.

А також, Олена Кравець пояснила, чому її дочка-підліток Маша живе окремо.

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