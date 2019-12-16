Ангел и демон: Кайли Дженнер и Хлое Кардашьян соблазняют пышными формами в откровенных нарядах

Кайли Дженнер и Хлое Кардашьян стали гостями вечеринки, устроенной в честь 50-летия Пи Дидди. На мероприятие именинник пригласил множество звездных друзей. Помимо сестер, здесь побывали Бейонсе, Ким Кардашьян с мужем, Крис Дженнер, Кейт Бекинсейл, Наоми Кэмпбелл, Пэрис Хилтон и многие другие. Но именно девушки вновь выделились откровенными нарядами.

Кайли и Хлое (фото: instagram.com/kyliejenner)

Кайли и Хлое прибыли на ивент вдвоем, при этом выбрав похожие образы. Кайли надела черное в пайетках платье в пол с откровенным вырезом на груди, структурными плечами и длинными рукавами. Дополнили образ босоножки на высоких каблуках, черное каре и яркий макияж. А Хлое примерила бежевого оттенка костюм в блестках: легинсы и пиджак с откровенным декольте, под которым была видна голая грудь. Завершали образ туфли на высоких шпильках, такая же прическа, как у сестры, только блонд. Из аксессуаров она предпочла тонкую цепочку, которая акцентировала внимание на обнаженной груди девушки. Выглядели обе сестры максимально соблазнительно.

Кайли и Хлое выделились откровенными нарядами (фото: instagram.com/kyliejenner)

Кайли выложила в своем микроблоге массу общих фото: из дома, машины, самого мероприятия, дав поклонникам вволю обсудить образы их с Хлое. Нужно отметить, что фото имели успех: снимки собрали рекордное даже для Кайли количество лайков – около 6 миллионов.

Кайли и Фай (фото: instagram.com/kyliejenner)

На последних фото, к слову, Кайли появилась с музыкантом Фай Хадра. Этот парень знаменит не столько своими хитами, сколько непродолжительными отношениями с Кендалл Дженнер. Их периодически ловили вместе папарацци, но сами знаменитости отмалчивались. Позже его также видели в компании с еще одной моделью – Беллой Хадид. Что ж, возможно, у Кайли новый роман? Время покажет.