Андре Тан рассказал, почему боится заглядывать в сумку супруги

В быту не всем семейным парам легко сосуществовать на одной территории. О том, как уживаются со своими любимыми, в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина» рассказали дизайнер Андре Тан и актриса Ольга Сумская.

Дизайнер Андре Тан не сразу привык к семейному быту после женитьбы.

«Я считаю, что зубная щетка должна лежать вот так, мыло вот так…Я очень долго был холостяком. Поэтому, когда ты привыкаешь к своему быту – это одна история. А Алина, как все девушки, любит вот это, вот так. Я думаю, если каждой девушке заглянуть в ее сумку – там можно просто с ума сойти. Я боюсь даже заглядывать всегда в Алинину», - поделился Андре Тан.

Андре Тан с женой

Народная артистка Украины Ольга Сумская, которая в прошлом году выпустила собственную коллекцию платьев, призналась, что ее супруг Виталий Борисюк шокирован ее бешеными расходами на дорогие ткани.

«У меня дома восемь мешков тканей, раритетных, сегодня они бесценны. Как Виталик ругает меня: что ты, как Плюшкин, собираешь те ткани?», - приводит слова мужа артистка.