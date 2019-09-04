Анатолий Анатолич, Никита Вакулюк, Логунова и другие звезды премьеры фильма "Куда ты пропала, Бернадетт"

Вчера, 3 сентября, в кинотеатре Оскар, Gulliver состоялась гала-премьера комедийного детектива с Кейт Бланшетт в главной роли – "Куда ты пропала, Бернадетт".



Первыми увидеть ленту собрались многие звезды украинского шоу-бизнеса: Анатолий Анатолич, Алена Лавренюк, Вероника Ясинская, Оксана Берг, Никита Вакулюк, Андрей Кише, Анастасия Даугуле, Сергей Костецкий, Андрей Ковалев (Brunettes Shoot Blondes), Данила Подольський, Эмма Ди, блогеры и представители медиа.

"Куда ты пропала, Бернадетт": о фильме и украинский трейлер

"Куда ты пропала, Бернадетт", трейлер

Бернадетт Фокс когда-то должна была стать одним из самых лучших и самых интересных архитекторов Америки. Годы шли, и приоритеты женщины поменялись – последние двадцать лет она больше своего внимания уделяет семье. Сейчас Бернадетт живет с успешным мужем и дочерью в нелюбимом городе Сиэттле. У нее есть все, что нужно для комфортной жизни: любящая семья, уютный дом, средства. Но все равно женщину нельзя назвать счастливой – и все из-за того, что она не может найти себя. С этой целью Бернадетт готова пойти на отчаянный шаг – сбежать из дому, чтобы отправиться на проект в Антарктиду. Она знает, что готовилась к этому приключению всю жизнь, чтобы перезапустить ее в нужный момент.

Гости премьеры

Андрей Кише

Анатолий Анатолич

Диана Глостер