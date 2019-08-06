8 комедий, которые точно поднимут настроение

Improve Live Show (фото: пресс-служба "Нового канала")

Актеры юмористического шоу Improv Live Show советуют любимые комедии

Кто посоветует лучшую комедию, если не бывший КВНщик? Мы спросили совета у ведущего Евгения Кошевого и юмористов Improv Live Show на Новом канале. Что посмотреть теплым (или не очень теплым) летним вечером для хорошего настроения?

Евгений Кошевой

"Я не особо слежу за новинками в кинопрокате, поэтому не стану советовать что-то суперсвежее. Вот так, сходу могу выделить "Дэдпул" с Райаном Рейнолдсом. Крутой фильм! Мне нравится их юмор, отлично преподнесены ситуации, прекрасно построены сцены… Но предупреждаю: с детьми эту комедию смотреть нельзя!"

Вова Шумко

"Наверное, не ошибусь, если посоветую классику! Посмотрите картину с Чарли Чаплиным "Огни большого города". Это такая крутая комедия! Есть фильмы, когда тебе просто можно расслабить мозг и ни о чем не думать. А есть такие, где и посмеяться можно, и о чем-то подумать. Вот как раз эта комедия заставит еще и поразмыслить!"

Валик Михиенко

"Реальные упыри"! Первое, что пришло в голову (уверен, что есть комедии и смешнее)! Это новозеландский фильм, в оригинале называется "Что мы делаем в темноте?" Снят фильм по типу documentary, а построен на рассказах вампиров о своих жизнях. Вампиры – это вроде бы страшная тема, но когда они начинают рассказывать, становится, кончено же, смешно. Там есть старые вампиры, у которых уже нет зубов, есть молодые вампиры, которые еще ничего не понимают в вампирской жизни. Если еще не видели – посмотрите".

Рома Мищеряков

"Любимых фильмов у меня много, но сейчас разу вспомнился "Мачо и ботан". Это комедия о двух друзьях, один из которых ботан, совершенно не популярный среди девушек, а второго противоположный пол любит, но с учебой у него не очень. Однажды они пересекаются, становятся курсантами в академии полиции. Это по-настоящему весело".

Костя Трембовецкий

"Назад в будущее" – все три части – это лучшая комедия эвер! Вообще, признаюсь, я не по комедиям, а вот сериал посоветую: "Задержка в развитии". Здесь самые глубокие комедийные сценарии, которые были написаны. Любая фраза, сказанная в первом сезоне, в пятом сезоне может иметь вес. На каждый реквизит стоит обращать внимание, потому что шутка может быть даже в нем. Очень круто, советую! И еще – "Клуб первых жен". Это дико женский фильм, который подходит для 50-летних разведенных женщин, и я его обожаю с 10 лет. А еще "Маленькая мисс Счастье".

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