Alyosha & Vlad Darwin презентуют новый совместный сингл "Пірнай" (видео)

Дуэт Alyosha & Vlad Darwin, который 7 лет назад покорил Украину песней "Ти найкраща", возвращается с новым чувственным синглом. После длительного перерыва союз певицы и композитора обрел второе дыхание - они презентуют песню и клип "Пірнай". Творческий тандем приготовил для своих поклонников настоящую музыкальную исповедь.

Vlad Darwin: "Любовь - это не быстротечная страсть, а длинный и тернистый путь, на котором партнерам все же важно научиться восхищаться друг другом даже в самые сложные моменты. Я очень доволен результатом студийной работы. Alyosha не просто талантливо передала смысл композиции, но и наполнила ее красками собственных переживаний. Ее мастерский вокал вдохновлял всю команду".

Клип "Пірнай" Alyosha & Vlad Darwin

Над записью сингла "Пірнай" работал коллектив из 10 музыкантов во главе с саундпродюсерами Андреем Тропешко и Александром Садовцем.

Экранизировать музыкальную композицию артисты предложили режиссеру Инне Грабар, которая уже не раз сотрудничала с Alyosha. Но в этот раз в видеоклипе "Пірнай" поклонники певицы не увидят присущие Alyosha запал и экспрессивность. Исполнительница предстанет в нежном и утонченном образе Музы. В свою очередь автор и композитор Vlad Darwin появляется в кадре среди просторного фантастического зала с роялем.

Alyosha: "Съемки были очень интересными: локация, история, образ и, конечно, магия, которая получилась в результате. Я очень довольна тем, как гармонично соединились песня и видео! Надеюсь, что этот клип понравится всем, кто его увидит. Потому что с самого первого звука в песне, с самого первого кадра в видео, заметен результат кропотливого труда большой команды. Я благодарю Влада за то, что объединяет в одно целое многих профессионалов ради настоящей музыки, которая никого не оставит равнодушным ко всему, что свойственно переживать человеку".

По словам режиссера Инны Грабар, видеоработа "Пірнай" посвящена поиску гармонии после болезненного жизненного опыта: "Каждый из нас имеет "старое платье" - моменты прошлого, которые хотелось бы забыть, изменить. Но, каждый раз, когда мы начинаем писать "новую историю" своей жизни, надеваем "новое платье" и понимаем: прошлое всегда будет рядом, в сердце. Все, что нам остается - влюбиться в него и быть благодарным за каждое "старое платье"!

Клип "Пірнай" стал лишь первой ласточкой для обновленного проекта Alyosha & Vlad Darwin. Артисты заинтриговали информацией о том, что совсем скоро от них можно ожидать выхода альбома, а также совместную концертную программу.

Напомним, ранее Настя Каменских кардинально сменила имидж для нового клипа "ELEFANTE"! Певица предстала в очень непривычном образе блондинки, еще и с короткой стрижкой.