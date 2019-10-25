Alyosha & Vlad Darwin презентують новий спільний сингл "Пірнай" (відео)

Дует Alyosha & Vlad Darwin, який 7 років тому підкорив усю Україну піснею «Ти найкраща», повертається із новим чуттєвим синглом. Після тривалої перерви союз співачки і композитора отримав друге дихання - вони презентують пісню та кліп "Пірнай". Творчий тандем приготував для своїх прихильників справжню музичну сповідь.

Vlad Darwin: "Любов - це не швидкоплинна пристрасть, а довгий і тернистий шлях, на якому партнерам все ж важливо навчитися захоплюватися один одним навіть у найскрутніші моменти. Я дуже задоволений результатом студійної роботи. Alyosha не просто талановито передала сенс композиції, але і збагатила її фарбами власних переживань. Її майстерний вокал надихав усю команду".

Кліп "Пірнай" Alyosha & Vlad Darwin

Над записом синглу "Пірнай" працював колектив з 10 музикантів на чолі із саундпродюсерами Андрієм Тропешко і Олександром Садовцем.

Екранізувати музичну композицію артисти запропонували режисерові Інні Грабар, що вже не раз співпрацювала із Alyosha. Та на цей раз у відеокліпі прихильники співачки не побачать притаманні Alyosha запал та експресивність. Виконавиця постане перед глядачами в ніжному і витонченому образі Музи. В свою чергу автор і композитор Vlad Darwin з’являється у кадрі серед просторої фантастичної зали за роялем.

Alyosha: "Зйомки були дуже цікавими: локація, історія, образ і авжеж магія, яка вийшла в результаті. Я дуже задоволена тим, як гармонійно поєдналися пісня і відео! Маю надію, що кліп сподобається усім, хто його побачить. Тому що з найпершого звуку в пісні, з найпершого кадру у відео, помітно результат кропіткої праці великої команди. Дякую Владу за те, що об'єднує в одній справі багатьох професіоналів заради справжньої музики, яка нікого не залишить байдужим до всього, що властиво переживати людині".

За словами режисера Інни Грабар, відеоробота "Пірнай" присвячена пошуку гармонії після болючого життєвого досвіду: "Кожен із нас має "стару сукню" - моменти минулого, які хотілося б забути, змінити. Та щоразу, коли ми починаємо писати "нову історію" свого життя, одягаємо "нову сукню", то розуміємо: минуле завжди буде поруч, в серці. Все, що нам залишається - закохатися в нього і бути вдячним за кожну "стару сукню"!

Кліп "Пірнай" став лише першою ластівкою для оновленого проекту Alyosha & Vlad Darwin. Артисти заінтригували інформацією про те, що незабаром від них можна очікувати вихід дуетного альбому, а також спільну концертну програму.

Нагадаємо, раніше Настя Каменських кардинально змінила імідж для нового кліпу "ELEFANTE"! Співачка з'явилася в дуже незвичному образі блондинки, ще й з короткою стрижкою.