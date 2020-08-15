ALYOSHA в третий раз стала мамой: первое фото и имя малышки

Певица отметила, что девочка очень похожа на папу
Украинская певица ALYOSHA стала многодетной мамой - 15 августа звезда родила третьего ребенка в одном из роддомов Киева. У Алены и ее мужа, лидера группы "Антитела" Тараса Тополи родилась дочь.
Радостной новостью оба артиста поделились на своих страничках в соцсетях. 34-летняя исполнительница опубликовала трогательное фото из роддома, на котором запечатлена вместе с супругом и новорожденной малышкой. Певица рассекретила и имя дочери - они назвали кроху Мария.
"Приветствуйте Марию Тарасовну третью. Пришла в этот мир с маникюром, как и положено настоящей Леди!" - так подписал нежный кадр Тополя.
Пользователи сети засыпали семейство поздравлениями и теплыми пожеланиями в комментариях.
Скриншот комментариев
Напомним, что ALYOSHA с супругом воспитывают двух сыновей Марка и Романа. Поклонникам певица призналась о беременности в конце апреля.
Ранее ALYOSHA и Тарас Тополя рассекретили пол будущего ребенка и рассказали о выборе имени для него.
Мы также писали, что ALYOSHA рассказала о третьей беременности и жизни на карантине.