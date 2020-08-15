ru
ua

ALYOSHA в третий раз стала мамой: первое фото и имя малышки

Автор: Марина Настевич

Певица отметила, что девочка очень похожа на папу

Украинская певица ALYOSHA стала многодетной мамой - 15 августа звезда родила третьего ребенка в одном из роддомов Киева. У Алены и ее мужа, лидера группы "Антитела" Тараса Тополи родилась дочь.

Радостной новостью оба артиста поделились на своих страничках в соцсетях. 34-летняя исполнительница опубликовала трогательное фото из роддома, на котором запечатлена вместе с супругом и новорожденной малышкой. Певица рассекретила и имя дочери - они назвали кроху Мария.

"Приветствуйте Марию Тарасовну третью. Пришла в этот мир с маникюром, как и положено настоящей Леди!" - так подписал нежный кадр Тополя.

Самые читаемые новости

Пользователи сети засыпали семейство поздравлениями и теплыми пожеланиями в комментариях.

  • Вітання вашій родині
  • Классссно. Вітаю, нехай здоровенькою зростає на радість батькам
  • Прекрасная семья!) Поздравляю
  • Вітаю вас, нехай росте здорова та щаслива!
  • Долгожданная девчуля, поздравляем вас
  • Вітання! Здоров'я і щастя малечі та всього найкращого батькам
  • Поздравляю счастливых родителей!! Здоровья малышке!
  • Поздравляю, счастья малышке
  • Щирі вітання! Безмежної радості, посмішок та міцного здоров’я всій родині

Скриншот комментариев

Напомним, что ALYOSHA с супругом воспитывают двух сыновей Марка и Романа. Поклонникам певица призналась о беременности в конце апреля.

Ранее ALYOSHA и Тарас Тополя рассекретили пол будущего ребенка и рассказали о выборе имени для него.

Мы также писали, что ALYOSHA рассказала о третьей беременности и жизни на карантине.

Прогноз погоды
► Похудела на 42 килограмма: Руслана Писанка раскрыла секреты стройности ► Богиня томатов: Лилия Ребрик в ярком летнем образе затронула провокационную тему
Читать все новости