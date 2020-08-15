ALYOSHA втретє стала мамою: перше фото і ім'я дівчинки

Співачка зазначила, що дівчинка дуже схожа на тата
Українська співачка ALYOSHA стала багатодітною мамою - 15 серпня зірка народила третю дитину в одному з пологових будинків Києва. У Олени та її чоловіка, лідера гурту "Антитіла" Тараса Тополі народилася дочка.
Радісною новиною обидва артиста поділилися на своїх сторінках в соцмережах. 34-річна виконавиця опублікувала зворушливе фото з пологового будинку, на якому зображена разом з чоловіком і новонародженою дівчинкою. Співачка розсекретила ім'я дочки - вони назвали дитину Марія.
"Вітайте Марію Тарасівну третю. Прийшла в цей світ з манікюром, як і належить справжній Леді!" - так підписав ніжний кадр Тополя.
Користувачі мережі засипали сімейство привітаннями та теплими побажаннями в коментарях.
Скріншот коментарів
Нагадаємо, що ALYOSHA з чоловіком виховують двох синів Марка і Романа. Шанувальникам співачка зізналася про вагітність в кінці квітня.
Раніше ALYOSHA і Тарас Тополя розсекретили стать майбутньої дитини і розповіли про вибір імені для неї.
Ми також писали, що ALYOSHA розповіла про третю вагітність і життя на карантині.