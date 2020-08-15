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ALYOSHA втретє стала мамою: перше фото і ім'я дівчинки

Автор: Марина Настевич

Співачка зазначила, що дівчинка дуже схожа на тата

Українська співачка ALYOSHA стала багатодітною мамою - 15 серпня зірка народила третю дитину в одному з пологових будинків Києва. У Олени та її чоловіка, лідера гурту "Антитіла" Тараса Тополі народилася дочка.

Радісною новиною обидва артиста поділилися на своїх сторінках в соцмережах. 34-річна виконавиця опублікувала зворушливе фото з пологового будинку, на якому зображена разом з чоловіком і новонародженою дівчинкою. Співачка розсекретила ім'я дочки - вони назвали дитину Марія.

"Вітайте Марію Тарасівну третю. Прийшла в цей світ з манікюром, як і належить справжній Леді!" - так підписав ніжний кадр Тополя.

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Користувачі мережі засипали сімейство привітаннями та теплими побажаннями в коментарях.

  • Вітання вашій родині
  • Классссно. Вітаю, нехай здоровенькою зростає на радість батькам
  • Чудова сім'я!) Вітаю
  • Вітаю вас, нехай зростанні здорова та щаслива!
  • Довгоочікувана девчуля, вітаємо вас
  • Вітання! Здоров'я і щастя малечі та всього найкращого батька
  • Вітаю щасливих батьків!! Здоров'я малятку!
  • Вітаю, щастя малятку
  • Щирі вітання! Безмежної радості, посмішок та міцного здоров'я всій родині

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що ALYOSHA з чоловіком виховують двох синів Марка і Романа. Шанувальникам співачка зізналася про вагітність в кінці квітня.

Раніше ALYOSHA і Тарас Тополя розсекретили стать майбутньої дитини і розповіли про вибір імені для неї.

Ми також писали, що ALYOSHA розповіла про третю вагітність і життя на карантині.

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