Alyoshа станет мамой в третий раз: ее секрет случайно выдали (фото)

Украинская певица Alyosha не слишком распространяется о личном. Возможно, это потому, что она часто сталкивалась с глупыми сплетнями о себе. Особо ей запомнился слух о том, что она – трансвестит. Alyosha - счастливая жена лидера группы "Антитела" Тараса Тополи и мама двоих сыновей - 6-летнего Романа и 4-летнего Марка. Похоже, звездную семье ждет пополненее и вскоре у пары появится еще и третий малыш. Об этом стало известно после того, как ведущая Соломия Витвицкая опубликовала на своем Telegram-канале "Особливе з Соломією" фото выступления певицы в дуэте с Vlad'ом Darwin'ом.

Так, Alyosha появилась на сцене в объемных нарядах, которые должны были скрыть ее заметно округлившиеся формы, но присутствующие все равно заметили явные перемены в фигуре артистки.

"Все зрители обратили внимание на несвойственные певице слишком широкие платья свободного кроя, которые все равно время от времени облегали округлившийся животик. Поэтому мы все решили, что, видимо, Лена в третий раз беременна", - пояснила Витвицкая.

Фото: Телеграм-канал Соломии Витвицкой

Также ведущая уточнила, что артистка и сама намекнула на интересное положение прямо со сцены.

"Еще и Alyosha сама себя выдала прямо во время выступления. Darwin сделал комплимент, что блондинке подходят цветы, а Лена ответила, что на самом деле ей идут "Топольки". Кстати, прямо со сцены, она призналась в любви мужу Тарасу Тополе", - написала Соломия.

К слову, лидер группы "Антитела" недавно стал крестным отцом дочери певицы Наталки Карпы.Он признался, что сам не прочь почувствовать себя в роли папы девочки. Похоже, его мечта сбылась!