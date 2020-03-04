Alyona Alyona записала новый трек про веру в себя для фильма "ПУЛЬС" (видео)

Новая песня ‘GO!’ украинской рэп-исполнительницы Alyona Alyona стала официальным саундтреком к спортивной драме «Пульс», премьера которой запланирована на 19 марта 2020 года.

Музыку к песне написал Вадим Алхутов (Teejay), а слова – сама исполнительница.

«Иногда жизнь ставит подножку. Кажется, всё играет против тебя, да еще и не по правилам. И те, от кого ждешь поддержки, поворачиваются спиной. Руки опускаются… В такое время приходит понимание, что у тебя есть только ты, и именно ты должна писать собственные правила, играть как хочешь и делать то, что нравится. История героини очень вдохновила меня. Идти к цели несмотря на все и оставаться при этом человеком – замечательный сюжет, прекрасный пример, отличная настоящая история. Для меня честь писать об этом и быть частью этого», – прокомментировала певица alyona alyona.

alyona alyona – GO!

Песня ‘GO!’ учит не держать обиды на судьбу, никогда не сдаваться и идти своим путем – такие же месседжи вкладывают в образ и поступки главной героини Оксаны создатели спортивной драмы «Пульс».

«alyona alyona сама могла бы стать главной героиней художественного фильма. Воспитательница в детском саду небольшого ПГТ пишет рэп и своими нетипичными текстами, внешностью и исполнением в конце концов покоряет Олимп. В этом смысле они очень схожи с Оксаной, героиней нашего фильма. И, конечно, такая параллель только усиливает месседж, что alyona alyona вкладывает в этот трек», – поделился режиссер фильма Сергей Чеботаренко.

«Видимо, нет в мире такого человека, которого обошли ситуации и события, кажущиеся непреодолимыми. Иногда они разрастаются и в конце концов становятся образом жизни. Особенно это характерно для подростков и молодежи, живущих в стрессе из-за своей инаковости. Когда их сверстники не воспринимают их, а родители – не понимают. «Пульс» учит бороться за свое место в этом мире, противостоять препятствиям, "зламати минуле, закреслити код". Поэтому, как нам кажется, alyona alyona – идеальный голос для выражения этих идей, поскольку, во-первых, она сама является их ярким воплощением, и, во-вторых, разговаривает с молодежью на "их языке"», – комментирует продюсер фильма Егор Олесов.

В клипе можно увидеть новые кадры из спортивной драмы «Пульс». Недавно состоялся релиз первого официального трейлера, саундтреком к которому также стала песня alyona alyona «Як би я була не я».

Пуль - официальный трейлер

Известно, что за OST спортивной драмы «Пульс» отвечает композитор и музыкант Евгений Филатов (The Maneken). Для Евгения «Пульс» стал вторым большим опытом в полном метре, предыдущая его работа была для романтично-фэнтезийной ленты «Віддана».

«Пульс» – биографическая спортивная драма, основанная на реальной истории украинской чемпионки Оксаны Ботурчук. Съемки спортивной драмы «Пульс» были завершены в начале осени. Дата выхода фильма – 19 марта 2020.

Производителем полнометражного фильма «ПУЛЬС» является компания KINOROB, при поддержке Министерства культуры Украины.

ПУЛЬС (PULSE)

Премьера в Украине: 19 марта 2020 года

19 марта 2020 года Жанр: спортивная драма

спортивная драма Производство: KINOROB («Несокрушимая», «Сторожевая Застава», «Захар Беркут», «Цена Правды»)

KINOROB («Несокрушимая», «Сторожевая Застава», «Захар Беркут», «Цена Правды») Дистрибьютор : MMD UA и FILM.UA Distribution

MMD UA и FILM.UA Distribution Режиссер: Сергей Чеботаренко

Сергей Чеботаренко Продюсер: Егор Олесов

Егор Олесов Оператор: Юрий Король

Юрий Король Авторы сценария: Ярослав Войцешек, Максим Черныш

Ярослав Войцешек, Максим Черныш Художник-постановщик: Мария Островская

Мария Островская Композитор: Евгений Филатов

Евгений Филатов Художники по костюмам: Руслан Хвастов, Екатерина Толубко-Олесова

Руслан Хвастов, Екатерина Толубко-Олесова Художник по гриму: Алла Леонова

Алла Леонова В ролях: Наталия Бабенко (Оксана), Станислав Боклан (тренер), Виктория Левченко (Елена, сестра Оксаны), Наталья Доля (мать), Александр Кобзарь (отец), Лилия Ребрик (тренер Ирина), Ахтем Сеитаблаев (врач), Роман Ясиновский (Дмитрий), Максим Самчик (Макс), Сергей Лузановский (Сергей), Дарья Барихашвили (Анна) и другие.

Синопсис: Юная украинская легкоатлетка живет в маленьком городке и имеет большую мечту — попасть на Олимпийские игры. Ее спортивная карьера только начинается, и она демонстрирует хорошие результаты. Но в результате ужасной автомобильной аварии девушка получает тяжелые травмы и почти теряет зрение. Кажется, что теперь Оксана не имеет шансов не только на желанные Олимпийские игры, но и на нормальную жизнь. Однако она не собирается сдаваться и стремится доказать: на пути к настоящей мечте не существует преград.