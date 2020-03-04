Alyona Alyona записала новый трек про веру в себя для фильма "ПУЛЬС" (видео)

Агрессивный саунд, динамичный бит и быстрый речитатив заряжают энергией с первых секунд.
Новая песня ‘GO!’ украинской рэп-исполнительницы Alyona Alyona стала официальным саундтреком к спортивной драме «Пульс», премьера которой запланирована на 19 марта 2020 года.
Музыку к песне написал Вадим Алхутов (Teejay), а слова – сама исполнительница.
«Иногда жизнь ставит подножку. Кажется, всё играет против тебя, да еще и не по правилам. И те, от кого ждешь поддержки, поворачиваются спиной. Руки опускаются… В такое время приходит понимание, что у тебя есть только ты, и именно ты должна писать собственные правила, играть как хочешь и делать то, что нравится. История героини очень вдохновила меня. Идти к цели несмотря на все и оставаться при этом человеком – замечательный сюжет, прекрасный пример, отличная настоящая история. Для меня честь писать об этом и быть частью этого», – прокомментировала певица alyona alyona.
alyona alyona – GO!
Песня ‘GO!’ учит не держать обиды на судьбу, никогда не сдаваться и идти своим путем – такие же месседжи вкладывают в образ и поступки главной героини Оксаны создатели спортивной драмы «Пульс».
«alyona alyona сама могла бы стать главной героиней художественного фильма. Воспитательница в детском саду небольшого ПГТ пишет рэп и своими нетипичными текстами, внешностью и исполнением в конце концов покоряет Олимп. В этом смысле они очень схожи с Оксаной, героиней нашего фильма. И, конечно, такая параллель только усиливает месседж, что alyona alyona вкладывает в этот трек», – поделился режиссер фильма Сергей Чеботаренко.
«Видимо, нет в мире такого человека, которого обошли ситуации и события, кажущиеся непреодолимыми. Иногда они разрастаются и в конце концов становятся образом жизни. Особенно это характерно для подростков и молодежи, живущих в стрессе из-за своей инаковости. Когда их сверстники не воспринимают их, а родители – не понимают. «Пульс» учит бороться за свое место в этом мире, противостоять препятствиям, "зламати минуле, закреслити код". Поэтому, как нам кажется, alyona alyona – идеальный голос для выражения этих идей, поскольку, во-первых, она сама является их ярким воплощением, и, во-вторых, разговаривает с молодежью на "их языке"», – комментирует продюсер фильма Егор Олесов.
В клипе можно увидеть новые кадры из спортивной драмы «Пульс». Недавно состоялся релиз первого официального трейлера, саундтреком к которому также стала песня alyona alyona «Як би я була не я».
Пуль - официальный трейлер
Известно, что за OST спортивной драмы «Пульс» отвечает композитор и музыкант Евгений Филатов (The Maneken). Для Евгения «Пульс» стал вторым большим опытом в полном метре, предыдущая его работа была для романтично-фэнтезийной ленты «Віддана».
«Пульс» – биографическая спортивная драма, основанная на реальной истории украинской чемпионки Оксаны Ботурчук. Съемки спортивной драмы «Пульс» были завершены в начале осени. Дата выхода фильма – 19 марта 2020.
Производителем полнометражного фильма «ПУЛЬС» является компания KINOROB, при поддержке Министерства культуры Украины.
ПУЛЬС (PULSE)
Синопсис: Юная украинская легкоатлетка живет в маленьком городке и имеет большую мечту — попасть на Олимпийские игры. Ее спортивная карьера только начинается, и она демонстрирует хорошие результаты. Но в результате ужасной автомобильной аварии девушка получает тяжелые травмы и почти теряет зрение. Кажется, что теперь Оксана не имеет шансов не только на желанные Олимпийские игры, но и на нормальную жизнь. Однако она не собирается сдаваться и стремится доказать: на пути к настоящей мечте не существует преград.