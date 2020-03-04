Alyona Alyona записала новий трек про віру в себе для фільму "ПУЛЬС" (відео)

Нова пісня 'GO!' української реперки стала офіційним саундтреком до спортивної драми «Пульс», прем’єра якої запланована на 19 березня 2020 року.

Музику до пісні написав Вадим Алхутов (Teejay), а слова – сама виконавиця.

«Інколи життя дає підніжку. Здається, все грає проти тебе, та ще й не за правилами І саме ті, від кого чекаєш підтримки, обертаються спиною. Руки опускаються... В той час приходить розуміння, що в тебе є тільки ти, і саме ти маєш створювати власні правила, грати як хочеш і робити те, що подобається. Історія героїні дуже надихнула мене. Йти до мети попри все і залишатися при цьому людиною – чудовий сюжет, чудовий приклад, чудова справжня історія. Для мене честь писати про це і бути частиною цього», – прокоментувала співачка alyona alyona.

alyona alyona – GO!

Пісня ‘GO!’ вчить не тримати образ на долю, ніколи не здаватися і йти власним шляхом – такі ж меседжі вкладають в образ та вчинки головної героїні Оксани творці спортивної драми «Пульс».

«alyona alyona сама могла б стати головною героїнею художнього фільму. Вихователька у дитячому садочку невеличкого СМТ пише реп та своїми нетиповими текстами, зовнішністю та виконанням врешті-решт підкорює Олімп. В цьому сенсі вони дуже схожі з Оксаною, героїнею нашого фільму. Й, авжеж, така паралель тільки підсилює меседж, що alyona alyona вкладає у цей трек», – поділився режисер фільму Сергій Чеботаренко.

«Певне, немає у світі такої людини, яку оминули ситуації та події, що здаються нездоланними. Іноді, такі ситуації розростаються та врешті-решт стають образом життя. Особливо це притаманно підліткам та молоді, що живуть у стресі через свою інакшість. Коли їхні однолітки не сприймають їх, а батьки – не розуміють. “Пульс” вчить боротися за своє місце в цьому світі, протистояти перепонам, "зламати минуле, закреслити код". Тому, на нашу думку, alyona alyona – ідеальний голос для висловлювання цих ідей, бо, по-перше, вона сама є їхнім яскравим втіленням, та, по-друге, розмовляє з молоддю "їхньою мовою"», – коментує продюсер фільму Єгор Олесов.

У кліпі можна побачити нові кадри зі спортивної драми «Пульс». Нещодавно відбувся реліз першого офіційного трейлера, саундтреком до якого також стала пісня alyona alyona «Як би я була не я».

Куль - офіційний трейлер

Відомо, що за OST спортивної драми «Пульс» відповідає композитор та музикант Євген Філатов (The Maneken). Для Євгена «Пульс» став другим великим досвідом у повному метрі, попередньою була його робота для романтично-фантазійної стрічки «Віддана».

«Пульс» – біографічна спортивна драма, яка ґрунтується на реальній історії української чемпіонки Оксани Ботурчук. Зйомки фільму було завершено на початку осені. Дата – 19 березня 2020 року.

Виробником повнометражного фільму «Пульс» є компанія KINOROB, за підтримки Міністерства культури України.

ПУЛЬС (PULSE)

Жанр: спортивна драма

спортивна драма Виробництво: KINOROB («Незламна», «Сторожова Застава», «Захар Беркут», «Ціна Правди»)

KINOROB («Незламна», «Сторожова Застава», «Захар Беркут», «Ціна Правди») Дистрибутор : MMD UA і FILM.UA Distribution

MMD UA і FILM.UA Distribution Режисер: Сергій Чеботаренко

Сергій Чеботаренко Продюсер: Єгор Олесов

Єгор Олесов Оператор: Юрій Король

Юрій Король Автори сценарію: Ярослав Войцешек, Максим Черниш

Ярослав Войцешек, Максим Черниш Художник-постановник: Марія Островська

Марія Островська Композитор: Євген Філатов

Євген Філатов Художник з костюмів: Руслан Хвастов

Руслан Хвастов Художник із гриму: Алла Леонова

Алла Леонова У ролях: Наталія Бабенко (Оксана), Станіслав Боклан (тренер), Вікторія Левченко (Олена, сестра Оксани), Наталія Доля (мати), Олександр Кобзар (батько), Лілія Ребрик (тренер Ірина), Ахтем Сеітаблаєв (лікар), Роман Ясіновський (Дмитро), Максим Самчик (Макс), Сергій Лузановський (Сергій), Дар’я Баріхашвілі (Ганна) та інші.

Синопсис: Юна українська легкоатлетка живе в маленькому містечку та має велику мрію — потрапити на Олімпійські ігри. Її спортивна кар’єра тільки починається, та вона демонструє хороші результати. Але внаслідок жахливої автомобільної аварії дівчина зазнає важких травм і майже втрачає зір. Здається, що тепер Оксана не має шансів не тільки на омріяні Олімпійські ігри, але й на нормальне життя. Проте вона не збирається здаватися та прагне довести: на шляху до справжньої мрії не існує перешкод.