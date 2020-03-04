Alyona Alyona записала новий трек про віру в себе для фільму "ПУЛЬС" (відео)

Агресивний саунд, динамічний біт та швидкий речитатив заряджають енергією з перших секунд.
Нова пісня 'GO!' української реперки стала офіційним саундтреком до спортивної драми «Пульс», прем’єра якої запланована на 19 березня 2020 року.
Музику до пісні написав Вадим Алхутов (Teejay), а слова – сама виконавиця.
«Інколи життя дає підніжку. Здається, все грає проти тебе, та ще й не за правилами І саме ті, від кого чекаєш підтримки, обертаються спиною. Руки опускаються... В той час приходить розуміння, що в тебе є тільки ти, і саме ти маєш створювати власні правила, грати як хочеш і робити те, що подобається. Історія героїні дуже надихнула мене. Йти до мети попри все і залишатися при цьому людиною – чудовий сюжет, чудовий приклад, чудова справжня історія. Для мене честь писати про це і бути частиною цього», – прокоментувала співачка alyona alyona.
alyona alyona – GO!
Пісня ‘GO!’ вчить не тримати образ на долю, ніколи не здаватися і йти власним шляхом – такі ж меседжі вкладають в образ та вчинки головної героїні Оксани творці спортивної драми «Пульс».
«alyona alyona сама могла б стати головною героїнею художнього фільму. Вихователька у дитячому садочку невеличкого СМТ пише реп та своїми нетиповими текстами, зовнішністю та виконанням врешті-решт підкорює Олімп. В цьому сенсі вони дуже схожі з Оксаною, героїнею нашого фільму. Й, авжеж, така паралель тільки підсилює меседж, що alyona alyona вкладає у цей трек», – поділився режисер фільму Сергій Чеботаренко.
«Певне, немає у світі такої людини, яку оминули ситуації та події, що здаються нездоланними. Іноді, такі ситуації розростаються та врешті-решт стають образом життя. Особливо це притаманно підліткам та молоді, що живуть у стресі через свою інакшість. Коли їхні однолітки не сприймають їх, а батьки – не розуміють. “Пульс” вчить боротися за своє місце в цьому світі, протистояти перепонам, "зламати минуле, закреслити код". Тому, на нашу думку, alyona alyona – ідеальний голос для висловлювання цих ідей, бо, по-перше, вона сама є їхнім яскравим втіленням, та, по-друге, розмовляє з молоддю "їхньою мовою"», – коментує продюсер фільму Єгор Олесов.
У кліпі можна побачити нові кадри зі спортивної драми «Пульс». Нещодавно відбувся реліз першого офіційного трейлера, саундтреком до якого також стала пісня alyona alyona «Як би я була не я».
Куль - офіційний трейлер
Відомо, що за OST спортивної драми «Пульс» відповідає композитор та музикант Євген Філатов (The Maneken). Для Євгена «Пульс» став другим великим досвідом у повному метрі, попередньою була його робота для романтично-фантазійної стрічки «Віддана».
«Пульс» – біографічна спортивна драма, яка ґрунтується на реальній історії української чемпіонки Оксани Ботурчук. Зйомки фільму було завершено на початку осені. Дата – 19 березня 2020 року.
Виробником повнометражного фільму «Пульс» є компанія KINOROB, за підтримки Міністерства культури України.
ПУЛЬС (PULSE)
Синопсис: Юна українська легкоатлетка живе в маленькому містечку та має велику мрію — потрапити на Олімпійські ігри. Її спортивна кар’єра тільки починається, та вона демонструє хороші результати. Але внаслідок жахливої автомобільної аварії дівчина зазнає важких травм і майже втрачає зір. Здається, що тепер Оксана не має шансів не тільки на омріяні Олімпійські ігри, але й на нормальне життя. Проте вона не збирається здаватися та прагне довести: на шляху до справжньої мрії не існує перешкод.