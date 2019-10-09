Alyona Alyona, Логунова, Ступка и другие звездные гости на премьере фильма "Двойник" с Уиллом Смитом

Альона Альона на премьере фильма "Двойник" (фото: Оскар)

В кинотеатрах Украины показ фильма стартует с 10 октября

Вчера, 8 октября, в кинотеатре "Оскар" в ТРЦ Gulliver состоялась премьера фильма "Двойник", главную роль в котором играет актер Уилл Смит. Режиссёр: Энг Ли.

Первыми ленту увидели Алена Алена, Даша Коломиец, Алена Киперман, Olimpia Whitemustache, Андрей Кише, Анастасия Даугуле, Ирина Заря, Алексей Дивеев-Церковный, Дмитрий Ступка и Полина Логунова, Игорь Посыпайко, Николай Матросов, Алекснадра Новикова, Мария Бурмака, группа ОН ОНА и другие гости.

Двойник: сюжет фильма и трейлер

Двойник: трейлер на украинском

Киллер Генри Броган решает поставить точку в профессиональной карьере. Но неожиданно, на его пути появляется таинственный двойник, который знает о его каждом шаге наперед.

Интересные факты о фильме "Двойник":

Это первый фильм Джерри Брукхаймера с Paramount Pictures со времен "Грома" (1990).

Некоторые сцены были сняты в Картахене, Колумбия.

Фильм никак не связан с телесериалом "Близнецы" (1976).

Некоторые сцены были сняты в саванне.

Это первое сотрудничество Клайва Оуэна с продюсером Джерри Брукхаймером с 2004 года после фильма "Король Артур".

Уилл Смит во второй раз сыграет наемного убийцу. Ранее он изобразил наемного убийцу Флойда Лоутона, также известного как Дэдшот, в "Отряде самоубийц" (2016).

Второй фильм Энга Ли, снятый в формате 4K 3D с высокой частотой кадров 120 кадров в секунду.

Двойник: гости столичной премьеры

Телеведущая Даша Коломиец

IT-girl Olimpia Whitemustache

Певец Андрей Кише

Ведущая Анастасия Даугуле

Певица Мария Бурмака

Дмитрий Ступка и Полина Логунова с дочкой

Алена Алена

Ирина Заря

Игорь Посыпайко

Группа ОН ОНА

Александра Новикова и Алексей Дивеев-Церковный

Алена Киперман

Николай Матросов

Гости премьеры "Двойник" в Киеве (фото: Оскар)

Гости премьеры "Двойник" в Киеве (фото: Оскар)

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