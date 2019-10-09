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Alyona Alyona, Логунова, Ступка и другие звездные гости на премьере фильма "Двойник" с Уиллом Смитом

Lite » Новости шоу-бизнеса 09.10.2019 - 13:04
Alyona Alyona, Логунова, Ступка и другие звездные гости на премьере фильма "Двойник" с Уиллом Смитом
Альона Альона на премьере фильма "Двойник" (фото: Оскар)

В кинотеатрах Украины показ фильма стартует с 10 октября

Вчера, 8 октября, в кинотеатре "Оскар" в ТРЦ Gulliver состоялась премьера фильма "Двойник", главную роль в котором играет актер Уилл Смит. Режиссёр: Энг Ли.

Первыми ленту увидели Алена Алена, Даша Коломиец, Алена Киперман, Olimpia Whitemustache, Андрей Кише, Анастасия Даугуле, Ирина Заря, Алексей Дивеев-Церковный, Дмитрий Ступка и Полина Логунова, Игорь Посыпайко, Николай Матросов, Алекснадра Новикова, Мария Бурмака, группа ОН ОНА и другие гости.

Двойник: сюжет фильма и трейлер

Двойник: трейлер на украинском

Киллер Генри Броган решает поставить точку в профессиональной карьере. Но неожиданно, на его пути появляется таинственный двойник, который знает о его каждом шаге наперед.

Интересные факты о фильме "Двойник":

  • Это первый фильм Джерри Брукхаймера с Paramount Pictures со времен "Грома" (1990).
  • Некоторые сцены были сняты в Картахене, Колумбия.
  • Фильм никак не связан с телесериалом "Близнецы" (1976).
  • Некоторые сцены были сняты в саванне.
  • Это первое сотрудничество Клайва Оуэна с продюсером Джерри Брукхаймером с 2004 года после фильма "Король Артур".
  • Уилл Смит во второй раз сыграет наемного убийцу. Ранее он изобразил наемного убийцу Флойда Лоутона, также известного как Дэдшот, в "Отряде самоубийц" (2016).
  • Второй фильм Энга Ли, снятый в формате 4K 3D с высокой частотой кадров 120 кадров в секунду.

Двойник: гости столичной премьеры

Alyona Alyona, Логунова, Ступка и другие звездные гости на премьере фильма &quot;Двойник&quot; с Уиллом Смитом

Alyona Alyona, Логунова, Ступка и другие звездные гости на премьере фильма &quot;Двойник&quot; с Уиллом Смитом

Телеведущая Даша Коломиец

Alyona Alyona, Логунова, Ступка и другие звездные гости на премьере фильма &quot;Двойник&quot; с Уиллом Смитом

IT-girl Olimpia Whitemustache

Alyona Alyona, Логунова, Ступка и другие звездные гости на премьере фильма &quot;Двойник&quot; с Уиллом Смитом

Певец Андрей Кише

Alyona Alyona, Логунова, Ступка и другие звездные гости на премьере фильма &quot;Двойник&quot; с Уиллом Смитом

Ведущая Анастасия Даугуле

Alyona Alyona, Логунова, Ступка и другие звездные гости на премьере фильма &quot;Двойник&quot; с Уиллом Смитом

Певица Мария Бурмака

Alyona Alyona, Логунова, Ступка и другие звездные гости на премьере фильма &quot;Двойник&quot; с Уиллом Смитом

Дмитрий Ступка и Полина Логунова с дочкой

Alyona Alyona, Логунова, Ступка и другие звездные гости на премьере фильма &quot;Двойник&quot; с Уиллом Смитом

Алена Алена

Alyona Alyona, Логунова, Ступка и другие звездные гости на премьере фильма &quot;Двойник&quot; с Уиллом Смитом

Ирина Заря

Alyona Alyona, Логунова, Ступка и другие звездные гости на премьере фильма &quot;Двойник&quot; с Уиллом Смитом

Игорь Посыпайко

Alyona Alyona, Логунова, Ступка и другие звездные гости на премьере фильма &quot;Двойник&quot; с Уиллом Смитом

Группа ОН ОНА

Alyona Alyona, Логунова, Ступка и другие звездные гости на премьере фильма &quot;Двойник&quot; с Уиллом Смитом

Александра Новикова и Алексей Дивеев-Церковный

Alyona Alyona, Логунова, Ступка и другие звездные гости на премьере фильма &quot;Двойник&quot; с Уиллом Смитом

Алена Киперман

Alyona Alyona, Логунова, Ступка и другие звездные гости на премьере фильма &quot;Двойник&quot; с Уиллом Смитом

Николай Матросов

Гости премьеры "Двойник" в Киеве (фото: Оскар)

Гости премьеры "Двойник" в Киеве (фото: Оскар)

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