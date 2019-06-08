Алина Гросу вышла замуж: первые фото со свадьбы

В свой 24-й день рождения, 8 июня, певица Алина Гросу ошарашила поклонников заявлением о том, что она вышла замуж. О подготовке к свадьбе она сообщила несколько ранее, а также показала свой веселый девичник в Праге. Как рассказала артистка, важное событие в ее жизни произошло еще в первый день лета - 1 июня, когда они с любимым по имени Александр расписались в одном из московских ЗАГСов. Однако сама свадьба состоится несколько позже в Италии.

На своей странице в Instagram Алина опубликовала несколько романтических фото с росписи. На них певица в свадебном платье позирует с уже законным мужем на террасе с красивым видом на город. На одном из кадров влюбленные слились в страстном поцелуе.

Фото: Алина Гросу с мужем Александром (instagram.com/alina_grosu)

"С днем рождения меня! Свой 24 год я встречаю уже замужней девушкой. Можно сказать, любимый принял меня в свою семью и подарил мне ее к моему дню рождения!)) теперь я точно буду говорить, что мое сердце не свободно!!!))) в нем есть много-много любви..так как родных людей/членов семьи у меня стало в два раза больше. Свадьба еще будет, а вот роспись уже была (1 июня) чтоб точно запомнить и поздравлять друг друга каждый год с этим событием!)) Ну а сегодня мой праздник, пойду подниму бокал за то, чтоб этот год был еще лучше))) за то, чтоб и вы были счастливы, любимы и влюблены!!!))

Пы.сы. Спасибо вам, что вы у меня есть! И что искренне радуетесь моему счастью... я это очень ценю", - написала Гросу.

Фото: Алина Гросу с мужем Александром (instagram.com/alina_grosu)

Поклонники безумно рады за свою любимицу и засыпали ее поздравлениями - как со свадьбой, так и с днем рождения.

"Да, расстроилось огромное количество мужиков. Самая красивая и все, забрали, счастья вашей семье"

"Как мило"

"С днём рожденияяяяя. Счастья вам вместе"

"Искренне поздравляю Вас!!! Неугасающей любви на долгие годы"

"С днем рождения! Наилучшие пожелания!"

"С Днём Рождения и Поздравляю с бракосочетанием"

"Вы очень красивая и нежная пара"

"Исполнения всех заветных Хочу"

"С днём Рождения,самая красивая и талантливая девочка (певица и актриса), восхищаюсь тобой"

"Какая нежная невеста... Совсем недавно была малышка Алина Гросу, и вот Она!!! Прекрасная, милая, суксуальная девушка Алина!!! Пусть Ваша жизнь будет наполнена любовью, приятными людьми, радостью и счастьем, во всех его красках!!!)) С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!!!! С Днём СОВЕТА-ЛЮБВИ И СЧАСТЬЯ. Пусть Ваша семья будет большой, красивой и крепкой!!!"

"Залишайся завжди неповторною "бджілкою". Терпіння, безмежного кохання та злагоди в родині. Бережіть один одного"

Скриншшот комментариев (instagram.com/alina_grosu)

Напомним, ранее Алина Гросу очаровала романтическим фото с женихом.

Также крестная Алины Гросу Ирина Билык ранее проболталась о деталях предстоящего торжества. По ее словам, свадьба состоится в июне в Венеции.

К слову, Алина Гросу уже успела отгулять веселый девичник в Праге, на который пригласила своих подруг. Певица устроила "пижамную вечеринку" и позировала вместе с девушками в шелковом белоснежном халате и фате.