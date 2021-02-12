Алина Гросу впервые рассказала про младшего брата: больше на меня похож, чем на родителей

"У меня есть младший брат, и такое ощущение, что это копия меня. У него такой же нос, достаточно большие глаза и щечки круглые. В зависимости от ракурса и косметики ты все равно выглядишь абсолютно по-другому. Но мой брат больше на меня похож, чем на моих родителей. Просто копия. Только волосы, цвет светлее, чем, когда я родилась", - сказала девушка.

Гросу отмечает, что брат, как и она, артистичен и очень любит ее творчество.

"В детстве родители говорили, что я была идеальным ребенком. Вот то же самое и с ним сейчас происходит. Он абсолютно тихий, какой-то осознанный. С ним спокойно можно разговаривать. Он не скандалит, не кричит - просто настаивает на своем. Единственное, с чем лично я борюсь, когда вижу, я не хочу, чтобы он смотрел очень много мультиков. А он на украинском языке начинает у меня просить посмотреть по 15 раз. Он будет настаивать очень долго на своем. В общем, он упертый, но спокойный. И, наверно, у меня такой возраст, когда уже и своих детей можно было бы завести. Брат для меня очень родной, даже больше, чем брат. Просто все на свете. Безумно его люблю", - сказала звезда.

Алина Гросу с братом (фото: пресс-служба канала "Украина")