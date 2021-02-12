RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Аліна Гросу вперше розповіла про молодшого брата: більше на мене схожий, ніж на батьків

Автор: Lite

Аліна Гросу після зйомок у 16-серійному серіалі "У полоні минулого", який стартує на каналі "Україна" 15 лютого, вперше розповіла про свого молодшого брата, який народився кілька років тому.

Одкровеннями артистка поділилася в інтерв'ю РБК-Україна.

Популярні новини
Ще молодше: 54-річна Сальма Хайєк показала, як "освіжити" обличчя за допомогою одягу 04 лютого 2021
Ідеальна! Ксенія Мішина в бікіні приголомшила точеними формами в "казковому місці" 06 лютого 2021
Букмекери вже назвали переможця Євробачення 2021 09 лютого 2021
Як вагітний ходжу: Віктор Павлік поскаржився на зайву вагу 12 лютого 2021
Принцеса Євгенія рада, що її новонароджений син не отримає титули: може обернутися прокляттям 10 лютого 2021
42-річна Василіса Фролова оголилася для вагітної фотосесії на 9-му місяці 11 лютого 2021
Особняк Насті Каменських і Потапа показали з висоти пташиного польоту (відео) 06 лютого 2021
Три щасливі крихітки: Світлана Лобода показала дочок і похвалилася подарунком від коханого 07 лютого 2021
Чисти картоплю, я виїжджаю: Леся Нікітюк схвилювала мережу фото з ефектним чоловіком і зізналася йому в любові 07 лютого 2021
Олег Винник підкорив українців виконанням всесвітньо відомого хіта 05 лютого 2021

"У мене є молодший брат, і таке відчуття, що це копія мене. У нього такий же ніс, досить великі очі і круглі щічки. В залежності від ракурсу і косметики ти все одно виглядаєш абсолютно по-іншому. Але мій брат більше на мене схожий, ніж на моїх батьків. Просто копія. Тільки волосся, колір світліший, ніж, коли я народилася", - сказала дівчина.

Гросу зазначає, що брат, як і вона, артистичний і дуже любить її творчість.

"У дитинстві батьки говорили, що я була ідеальною дитиною. Ось те ж саме і з ним зараз відбувається. Він абсолютно тихий, якийсь розсудливий. З ним спокійно можна розмовляти. Він не скандалить, не кричить - просто наполягає на своєму. Єдине, з чим особисто я борюся, коли бачу, я не хочу, щоб він дивився дуже багато мультиків. А він українською мовою починає у мене просити подивитися по 15 разів. Він буде наполягати дуже довго на своєму. Загалом, він упертий, але спокійний. І, напевно, у мене такий вік, коли вже і своїх дітей можна було б завести. Брат для мене дуже рідний, навіть більше, ніж брат. Просто все на світі. Шалено його люблю", - сказала зірка.

Аліна Гросу з братом (фото: прес-служба каналу "Україна")

Раніше ми писали, що Аліна Гросу з російським актором заворожили ніжними поцілунками і обіймами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Аліна Гросу
Читайте також
Рімейк бджілки: Аліна Гросу приголомшила радикальними змінами в іміджі
Прогноз погоди